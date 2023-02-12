HBL》林現惟吃得更健康 狂砍21分率松山輕取東泰

松山高中林現惟（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕HBL高中籃球聯賽男甲8強熱戰，最近吃得更健康的「小黑」林現惟發威，砍進全場最高21分，率領傳統強權松山高中83：55輕取東泰高中，旗開得勝也朝4強邁出第一步。

東泰高中190公分主力劉律世因傷休兵，松山鋒衛臨場穩健發揮，5人得分達雙位數，林現惟先發出賽33分鐘，17投9中、包括三分彈7投3中，火力冠絕兩軍，另有6籃板、2助攻、1抄截，第2節率隊壓制對手，上半場52：31大幅領先，易籃後持續擴大差距，8強首勝到手。賽後林現惟透露，近來控制均衡飲食，體重沒變但體脂下降約2%，感覺狀態變更好，對於往後硬仗也有信心，「看自己以前比賽的影音，真的好胖，希望更健康並維持下去。」

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至於前兩年都有好表現的東泰鋒線劉律世，恐因膝蓋傷勢錯過8強賽程，教練高丁國柱表示，愛將去年底右膝髕骨韌帶撕裂傷，仍需時間休息調整，為保護其未來生涯，避免影響之後大學試訓，這位高三前鋒現階段掛免戰牌，也讓隊友有更多磨練機會。

松山高中林現惟（中）拉桿上籃。（記者陳志曲攝）

松山高中林現惟（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

松山高中林現惟（右）切入拋投。（記者陳志曲攝）

東泰高中教練高丁國柱。（記者陳志曲攝）

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