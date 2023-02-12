T1》洋將布拉34分領軍 獵鷹本季首度踢館台啤英熊成功

獵鷹布拉籃下賣高。（記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台南台鋼獵鷹T1第2季例行賽最後一回作客台灣啤酒英熊，洋將布拉34分領軍下，「三塔」輪番捍衛禁區，頂住決勝節地主強力反撲，終以120：110首度踢館成功，也讓蔣淯安狂飆42分做白工。

上半場雙方一路拉鋸，獵鷹靠著布拉、阿修羅、德古拉三塔聯手拿下35分，上半場59：60緊咬不放。易籃後獵鷹改變防守展開反擊，德古拉強攻籃底超前比分。兩隊拉鋸進入第4節，原本領先12分的獵鷹，被台啤英熊瓊斯、蔣淯安反攻追至6分差，戰情吃緊時布拉、胡凱翔聯手滅火，總算力保勝利不失。布拉先發上陣33分鐘，包辦本季個人新高34分、14籃板，也是轉戰T1聯盟代表作，賽後他說：「台啤是強硬對手，團隊轉換速度非常快，防守也很好，特別是主控蔣淯安，不過我們下半場防守做很好，才能拿下勝利。」

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台啤蔣淯安攻下42分。（記者林正堃攝）

上月底剛加盟獵鷹的老將陳靖寰，繳出5分、7籃板、4助攻，「一直都平常心面對比賽，不管輸贏都專注在團隊，教練團給予我防守多過於進攻的任務，但畢竟賽季很長我會慢慢去適應。」

獵鷹陳靖寰。（記者林正堃攝）

台啤蔣淯安攻下42分。（記者林正堃攝）

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