跆拳道》全中錦激戰落幕 地主台中市臨別秋波搶下3金

中市西苑高中陳俞婕（右）踢下高女組62公斤金牌。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕全國中等學校跆拳道錦標賽於台中台灣體大進行最後一天賽程，地主台中市輸人不輸陣，最終由西苑高中、中港高中搶下3金；至於桃園市平鎮高中雖然部份主力赴泰國移訓，仍以3金2銀3銅連兩屆包辦高男、高女團體雙料冠軍。

高女62公斤金牌戰，來自西苑高中、去年亞青少賽59公斤銅牌陳俞緁，對上華江高中、去年亞青少賽68公斤級銀牌林家嫙，林家嫙一開始還處於領先，但陳俞婕穩定發揮，終於後來居上，力退去年亞青少賽隊友摘金。

「一開始蠻有壓力的。」陳俞緁知道她是為學校拚金牌的最後機會，耐住性子慢慢尋求逆轉機會，「幸好沒有漏氣，這是我高中時期第一金，去年全中運只有銅牌，表示今年全中運可以努力再拚一下！」

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陳俞緁來自台中市重點學校之一的西苑高中，教練正是1997年世錦賽銅牌邱盟仁，到西苑已培養出2010年廣州亞運金牌黃顯詠，和去年世錦賽銅牌陳柏諺等名將。身高160公分的邱盟仁，自嘲過去是「最矮國手」，但靠著紮實訓練硬是踢掉許多個子比她高的名將。

此外， 高男87公斤以上中港高中林楷庭二連霸；高女73公斤以上中港高中林君穎也為地主留下金牌。

前世錦賽銅牌邱盟仁（右3）帶領台中市西苑高中陳俞緁（左4）摘金。（大會提供）

中港高中林楷庭（右）高男87公斤以上二連霸。（大會提供）

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