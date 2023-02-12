晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

跆拳道》全中錦激戰落幕 地主台中市臨別秋波搶下3金

2023/02/12 22:47

中市西苑高中陳俞婕（右）踢下高女組62公斤金牌。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕全國中等學校跆拳道錦標賽於台中台灣體大進行最後一天賽程，地主台中市輸人不輸陣，最終由西苑高中、中港高中搶下3金；至於桃園市平鎮高中雖然部份主力赴泰國移訓，仍以3金2銀3銅連兩屆包辦高男、高女團體雙料冠軍。

高女62公斤金牌戰，來自西苑高中、去年亞青少賽59公斤銅牌陳俞緁，對上華江高中、去年亞青少賽68公斤級銀牌林家嫙，林家嫙一開始還處於領先，但陳俞婕穩定發揮，終於後來居上，力退去年亞青少賽隊友摘金。
「一開始蠻有壓力的。」陳俞緁知道她是為學校拚金牌的最後機會，耐住性子慢慢尋求逆轉機會，「幸好沒有漏氣，這是我高中時期第一金，去年全中運只有銅牌，表示今年全中運可以努力再拚一下！」

陳俞緁來自台中市重點學校之一的西苑高中，教練正是1997年世錦賽銅牌邱盟仁，到西苑已培養出2010年廣州亞運金牌黃顯詠，和去年世錦賽銅牌陳柏諺等名將。身高160公分的邱盟仁，自嘲過去是「最矮國手」，但靠著紮實訓練硬是踢掉許多個子比她高的名將。
此外， 高男87公斤以上中港高中林楷庭二連霸；高女73公斤以上中港高中林君穎也為地主留下金牌。

前世錦賽銅牌邱盟仁（右3）帶領台中市西苑高中陳俞緁（左4）摘金。（大會提供）

中港高中林楷庭（右）高男87公斤以上二連霸。（大會提供）　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。