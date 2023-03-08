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經典賽》嘉市學子營養午餐創意擺盤 為台灣隊集氣

2023/03/08 13:42

嘉市復國幼兒園學童以小蕃茄、葡萄等食材，排列成「CT加油」字樣，為台灣隊送上祝福。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「2023世界棒球經典賽」A組預賽今晚在台中點燃戰火，台灣隊首戰將對上巴拿馬，棒球原鄉嘉義市熱情不落人後，市府教育處號召國中小學及幼兒園發揮巧思，將營養午餐擺盤成「CT加油」字樣為台灣隊集氣，學子吃得營養均衡又開心的同時，更為台灣隊送上「獨嘉」的祝福。

市府教育處長林立生說，棒球原鄉嘉市重視運動發展與培育，嘉義市立棒球場整修後，今年經典賽的練習賽在嘉市開打，中職練習賽、二軍賽也在嘉市登場，以最好的場地提供球員集訓、練習的空間；日前市長黃敏惠於賽前為台灣隊送上象徵「強棒出擊」的木雕，祝福台灣隊從嘉市出發，一路打出好成績，「進軍日本東京巨蛋，決戰美國邁阿密！」

在經典賽A組預賽開打前夕，嘉市各國小中學今天將營養午餐創意擺盤出「CT加油」字樣，各國中小棒球隊也響應號召拍照打卡，希望為台灣隊集氣送上祝福，也象徵讓棒球運動和代表嘉市的KANO堅毅精神持續向下扎根。

迎接經典賽到來，民生國中體育班近日以為台灣隊加油的標語為教室佈置換新裝，今天午餐，廚媽更發揮創意以海苔點綴米飯排出「CT加油」字樣，在午餐時間帶給學子驚喜，更讓學子為台灣隊加油的心沸騰。

垂楊國小以球棒和棒球排列出大大的「CT加油」字樣；林森國小以創意用雞蛋排出比分，祝福台灣隊完封對手；復國幼兒園學童也開心享用以小蕃茄、葡萄等食材排列成「CT加油」字樣，送上來自小小球迷的祝福。

嘉市林森國小祝福台灣隊完封對手。（嘉市政府提供）

垂楊國小棒球隊以球棒和棒球排列出大大的「CT加油」字樣，為台灣隊集氣。（嘉市政府提供）

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