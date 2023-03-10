經典賽》爽！台灣隊11:7勝義大利 阿璋肉圓老闆：明晚送400顆

世界棒球經典賽台灣隊11比7擊敗義大利，阿璋肉圓老闆施明裕大方放送400顆肉圓給球迷！（資料照，記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕爽啦！世界棒球經典賽A組預賽，背水一戰的台灣隊今晚對決義大利，彰化市知名阿璋肉圓老闆施明裕也大放送，開出只要台灣隊贏1分就送100顆肉圓的支票，最終台灣隊以11比7擊敗義大利隊，施明裕得知後大方地說，要送出400顆肉圓給民眾，明晚（11日）配合彰化縣政府的活動送給大家。

台灣隊4分之差擊敗義大利，阿璋肉圓老闆施明裕要送400顆肉圓給球迷吃！（資料照，記者湯世名攝）

彰化縣政府力挺台灣隊，今晚在縣府廣場直播賽事，只要台灣贏球，就免費讓民眾吃彰化精典美食爌肉飯和肉圓。縣府說，只要台灣隊贏對手1分，隔天發放100碗爌肉飯，贏對手2分發放200碗，依此類推；要是台灣隊贏了比賽，對手0分飲恨，再加碼100碗彰化肉圓。

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阿璋肉圓老闆施明裕說，今晚台灣健兒將士用命，雖然過程中一度落後，但大家都士氣高昂，4棒張育成的2分砲追平比數，讓他HIGH翻天，尤其是最後吉力吉撈．鞏冠轟出3分砲，以11比7擊敗義大利，更是讓他興奮狂叫，他也將兌現承諾，台灣隊以4分擊敗義大利，他就將送出400顆肉圓給球迷。

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