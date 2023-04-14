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德保拉對決統一拚開胡 今日賽事預告與轉播

2023/04/14 06:59

德保拉。（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場賽事轉播，第一場是雙城對決洋基，雙城將派出萊恩（Joe Ryan）對決洋基開季至今狀態極佳的新人布里托（Jhony Brito），布里托能否延續手感拿下3連勝呢？第二場則是教士對決釀酒人，教士將派出馬丁尼茲（Nick Martinez）先發，哪一隊能取勝呢？記得收看轉播囉！

中職部分有兩場賽事轉播，第一場是味全龍對決樂天桃猿，味全龍將派出伍鐸對決桃猿威達爾，第二場則是統一獅對決中信兄弟，統一獅將派出克維斯對決中信德保拉，德保拉開季至今一勝難求，本場比賽他能否順利開胡呢？記得收看囉！

日職部分將迎來備受矚目的一戰，羅德將派出佐佐木朗希對決歐力士王牌山本由伸，兩大日本國家隊投手之間生涯的首度對決，哪一位投手能助隊勝出呢?記得鎖定轉播囉!

MLB

07:00 雙城@洋基 緯來體育、愛爾達體育1台

09:30 釀酒人@教士 愛爾達體育2台

中職

18:35 味全龍@樂天桃猿 ELEVENSPORTS2

18:35 統一獅@中信兄弟 緯來體育

日職

17:00 歐力士@羅德 ELEVENSPORTS 2

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