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經典賽》冠軍日本隊成員接連倒下 日媒憂心忡忡

2023/04/13 18:37

日本隊拿下今年經典賽冠軍。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕擔心參加經典賽會對例行賽造成影響，是不少選手不願參與這項國際大賽的原因，本屆奪冠的日本武士隊，近期成員出現傷兵潮，也讓日本媒體憂心。

日本媒體《CoCoKARAnext》今發文提到，效力養樂多的日本隊主力二壘手山田哲人，昨在面對橫濱的比賽4局擊出滾地球衝刺後，下一局防守時就被換下來，今天就未獲登錄。

山田哲人例行賽至今出賽11場，打擊率2成20、有2轟、攻擊指數0.687，表現並不算太理想，不過他的缺陣勢必會對目前暫居央聯龍頭的養樂多造成一定影響。

不只山田哲人，日本隊不少成員近期都相繼傳出傷情，包括西武主砲山川穗高，先前也因小腿緊繃被抹消登錄。

日本隊拿下今年經典賽冠軍。（資料照，今日美國）

至於在經典賽時小指骨折的西武游擊手源田壯亮，目前也還在復健，預計一個月後歸隊。

而就連效力紅襪隊的日本強打吉田正尚也傳出傷勢，他今天因右大腿拉傷高掛免戰牌，今年挑戰大聯盟的吉田，在經典賽打擊相當火燙，是日本隊能重返榮耀的功臣之一。

日媒在文末寫道，由於參加經典賽需要短時間內將自己調整到最佳狀態，加上經典賽後就緊接著開季，容易讓選手因此累積疲勞，「WBC冠軍的餘波還在繼續，各球隊中的武士隊成員也備受球迷關注，希望不要再有球員脫離陣線了。」

吉田正尚。（資料照，法新社）

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