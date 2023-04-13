中職Live》宋嘉翔生涯首轟、霍爾6局好投 桃猿大勝悍將

第九局 （桃猿9：3悍將）

9上，悍將更換投手王尉永，成晉中間方向穿越安打，跑者盜壘成功，郭嚴文游擊方向滾地安打，林泓育游擊滾地球，二壘跑者遭封殺（經輔助判決後改判為安全上壘），三壘跑者回來得分， 桃猿6：2悍將，梁家榮四壞保送，投手犯規，跑者前進一個壘包， 桃猿7：2悍將，邱丹二壘平飛球出局，宋嘉翔右外野二壘打，二三壘跑者回來得分，桃猿9：2悍將，悍將更換投手歐書誠，廖健富三振出局，陳晨威二壘滾地球出局。

9下，桃猿更換投手邱駿威，申皓瑋中右外野二壘打，高國麟游擊滾地球出局，跑者上三壘，孔念恩高飛犧牲打，桃猿9：3悍將，王勝偉左外野飛球出局，比賽結束，桃猿9：3悍將。

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第八局（桃猿5：2悍將）

8上，宋嘉翔右外野陽春砲，桃猿5：1悍將，林承飛三振出局，陳晨威左外野飛球出局，林立三振出局。

8下，桃猿更換投手陳冠宇，一人出局後，劉俊豪中間方向穿越安打，林哲瑄二壘滾地球形成二壘手失誤，一三壘有人，范國宸高飛犧牲打，桃猿5：2悍將，高國輝中外野飛球出局。

第七局

7上，桃猿打線三上三下。

7下，申皓瑋中外野落地安打，張進德右外野飛球出局，捕手捕逸跑者上三壘，孔念恩四壞保送，辛元旭游擊滾地球形成雙殺。

第六局

6上，桃猿打線三上三下。

6下，王正棠二壘上空平飛安打，劉俊豪三振出局，林哲瑄中外野飛球出局，投手暴投，跑者上二壘，范國宸一二壘間穿越安打，高國輝右外野飛球出局。

第五局

5上，1出局後，宋嘉翔四壞保送，林承飛三振出局，陳晨威投手前滾地球出局。

5下，悍將打線三上三下。

第四局

4上，悍將更換投手郭俊麟，兩出局後，林泓育左外野落地安打，陳俊秀三壘滾地球，二壘跑者遭封殺。

4下，悍將打線三上三下。

富邦悍將郭俊麟上場中繼。（記者陳志曲攝）

第三局

3上，兩出局後，陳晨威左外野二壘打，林立三振出局。

3下，孔念恩游擊滾地球內野安打，辛元旭右外野飛球出局，王正棠三振出局，劉俊豪一二壘間穿越安打，林哲瑄三振出局。

第二局（桃猿4：1悍將）

2上，宋嘉翔中間方向穿越安打，林承飛三壘邊線二壘安打，陳晨威一二壘間穿越安打，三壘跑者回來得分，桃猿1：1悍將，林立左外野二壘打，三壘跑者回來得分，桃猿2：1悍將，成晉中間方向穿越安打，三壘跑者回來得分，桃猿3：1悍將，郭嚴文三振出局，林泓育中外野落地安打，桃猿4：1悍將，悍將更換投手岳少華，陳俊秀二壘高飛球出局，邱丹右外野飛球出局。

2下，悍將打線三上三下。

樂天桃猿林泓育敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿成晉敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林立敲出二壘安打，帶有一分打點，超前比分。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿成晉敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿成晉敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿成晉敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

富邦悍將岳少華接替投球。（記者陳志曲攝）

第一局（桃猿0：1悍將）

1上，林立一二壘間穿越安打，成晉右外野飛球出局，郭嚴文中外野安打，林泓育四壞保送，陳俊秀三振出局，邱丹三振出局。

1下，王正棠左外野三壘打，劉俊豪二壘滾地球，三壘跑者回來得分，桃猿0：1悍將，林哲瑄三振出局，范國宸右外野飛球出局。

富邦悍將范國宸。（記者陳志曲攝）

富邦悍將王正棠敲出三壘安打。（記者陳志曲攝）

富邦悍將王正棠敲出三壘安打。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發打序

1 林立 2B

2 成晉 RF

3 郭嚴文 3B

4 林泓育 DH

5 陳俊秀 1B

6 邱丹 LF

7 宋嘉翔 C

8 林承飛 SS

9 陳晨威 CF

先發投手：霍爾

樂天桃猿成晉敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發打序

1 王正棠 2B

2 劉俊豪 SS

3 林哲瑄 LF

4 范國宸 1B

5 高國輝 DH

6 申皓瑋 CF

7 張進德 C

8 孔念恩 RF

9 辛元旭 3B

先發投手：陳仕朋

富邦悍將先發投手陳仕朋。（記者陳志曲攝）

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