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中職Live》福來喜超前轟、岳東華猛打賞 兄弟3轟痛擊統一奪3連勝

2023/04/13 21:38

兄弟獲勝。（記者廖耀東攝）

兄弟獲勝。（記者廖耀東攝）

呂彥青關門。（記者廖耀東攝）

官大元獲勝投。（記者廖耀東攝）

岳東華獲選MVP。（記者廖耀東攝）

岳東華獲選MVP。（記者廖耀東攝）

第九局（獅2：6

9上，兄弟換投：呂彥青。兩出局後，林靖凱敲出個人本場比賽第三支二壘安打，李承齡吞K，統一留下殘壘。

第八局（獅2：6

8下，統一換投：施子謙。陳文杰一壘方向滾地球遭刺殺，一出局。張志豪中外野方向深遠三壘安打，兄弟換上代跑宋晟睿。岳東華左外野方向安打，帶有1分打點，兄弟6：2領先。福來喜三壘方向滾地球，岳東華在二壘遭封殺，兩出局，潘志芳一壘方向滾地球遭刺殺，三出局。

8上，兄弟換投：蔡齊哲。一出局後，胡金龍右外野方向安打，蘇智傑遭三振，兩出局。何恆佑中外野方向飛球遭接殺，三出局。

第七局（獅2：5

7下，統一換投：劉軒荅，一上來就被江坤宇敲出中間方向安打，岳政華右外野方向飛球遭接殺，曾頌恩右外野方向安打上壘，兄弟攻佔一二壘，陳子豪一壘方向滾地球形成雙殺打，三出局。

7上，一出局後，林靖凱中外野方向深遠二壘安打，唐肇廷左外野方向飛球遭接殺，兩出局。林子豪遭三振，三出局。

第六局（獅2：5

6下，一出局後，岳東華右外野方向陽春砲，兄弟5：2領先。福來喜、潘志芳遭三振，三出局。

岳東華陽春砲。（記者廖耀東攝）

6上，統一三上三下。

第五局（獅2：4

5下，江坤宇二壘安打上壘， 岳政華短打將跑者送到三壘，曾頌恩左外野方向深遠飛球，蘇智傑漏球，江坤宇回來得分。紀錄組記為二壘安打。兄弟4：2領先。

江坤宇。（記者廖耀東攝）

江坤宇。（記者廖耀東攝）

5上，兄弟換投：江忠城。他一上來就保送林岱安、接著被林靖凱敲出二壘安打，唐肇廷游擊方向滾地球，林岱安回來得分，統一2：3兄弟。江忠城接著又保送林子豪後，兄弟換上官大元，陳傑憲右外野方向飛球遭接殺，兩出局。胡金龍一壘方向滾地球，三出局，統一留下一二壘殘壘。

林靖凱。（記者廖耀東攝）

第四局（獅1：3

4下，一出局後，張志豪保送上壘，福來喜中外野方向兩分砲，兄弟3：1領先。

福來喜兩分砲。（記者廖耀東攝）

福來喜兩分砲。（記者廖耀東攝）

4上，一出局後，蘇智傑選到保送上壘，何恆佑、林益全遭三振，三出局。

第三局（獅1：1

3下，一出局後，岳政華敲出右外野方向追平陽春砲，獅1：1象。

岳政華陽春砲。（記者廖耀東攝）

岳政華陽春砲。（記者廖耀東攝）

3上，統一三上三下。

第二局（獅1：0

2下，陳文杰、張志豪飛球遭接殺，兩出局後，岳東華與福來喜連續安打，兄弟攻佔一二壘， 潘志芳投手前滾地球遭刺殺，兄弟再度留下殘壘。

2上，蘇智傑內野安打加上游擊手江坤宇失誤，上到二壘，何恆佑游擊方向滾地球遭刺殺，一出局。林益全右外野方向穿越安打，統一先馳得點1：0領先。

林益全敲出一分打點安打。（記者廖耀東攝）

林益全敲出一分打點安打。（記者廖耀東攝）

蘇智傑回本壘得分。（記者廖耀東攝）

第一局（獅0：0

1下，兩出局後，曾頌恩敲安上壘，不過第四棒陳子豪遭三振，兄弟留下殘壘。

1上，一出局後，林子豪中間方向安打，陳傑憲左外野方向飛球遭接殺，胡金龍滾地球，林子豪遭封殺，三出局。

統一獅先發打序

1 唐肇廷 RF
2 林子豪 3B
3 陳傑憲 CF
4 胡金龍 DH
5 蘇智傑 LF
6 何恆佑 2B
7 林益全 1B
8 林岱安 C
9 林靖凱 SS

先發投手：布雷克

鄭浩均。（記者廖耀東攝）

中信兄弟先發打序

1 江坤宇 SS
2 岳政華 CF
3 曾頌恩 LF
4 陳子豪 DH
5 陳文杰 RF
6 張志豪 1B
7 岳東華 2B
8 福來喜 C
9 潘志芳 3B

先發投手：鄭浩均

布雷克。（記者廖耀東攝）

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