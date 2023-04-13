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中職》兄弟有「平野賞」 賞金足以買車買房？！

2023/04/13 19:13

平野惠一。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟近年稱霸中職，紮實的團隊作戰是一大球風。「棒球不只是投手和四番」，日籍野手統籌教練平野惠一有特別方法傳達這項理念，從去年起每一場勝利，他都會自掏腰包獎賞「看不見的功臣」，作為教育一部分。

中信兄弟昨天擊敗統一獅，吳哲源獲得單場MVP，而岳東華今賽前卻收到來自平野惠一的「紅包」。他昨天單場雙安，2局下敲進第1分，還有許多美技守備瓦解統一獅進攻氣勢。

平野送紅包給選手，從去年就有這項個人傳統，只要贏球就有球員獲得「平野賞」。對此，平野解釋，棒球不是只靠投手和四番，有些play是一般人看不太出來，但其實很重要，「也不是說零用錢，用賞金告訴大家，棒球不是只有打擊，也不是只有守備而已。」

平野舉個最簡單的例子，0出局一壘有人，短打推進成功，打者擊出適時安打送回來，「大家誇獎的，都是那位敲回分數的打者，短打變理所當然，問題是短打如果失敗，卻會被球迷痛罵『你在點什麼啊』。」

「平野賞」讓選手更注意每個細節的play，被問到每包賞金大約多少？平野相當幽默地回應，「這可是一大筆錢啊，能買車買房了。」兄弟去年例行賽就拿下聯盟第2多的69勝，等於平野至少要送出69包，搞不好累計金額真能買一台車。

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