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日職》日本最強投明首次對決「令和怪物」經典賽兩大王牌同場較勁

2023/04/13 18:39

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕羅德「令和怪物」佐佐木朗希明天將在主場千葉海洋球場先發，作客的衛冕軍歐力士將派出王牌投手山本由伸扛先發大任，這是兩人生涯首次同場先發較勁。

日本隊在今年經典賽奪冠，相隔14年再度登頂，佐佐木朗希和山本由伸都是日本武士隊的奪冠成員，兩人各在四強戰登板面對墨西哥，佐佐木朗希先發4局失3分，山本由伸則是3.1局失2分，為球隊做出貢獻。

最快球速可飆到165公里的佐佐木朗希，本季先發1場面對日本火腿，他交出6局無失分好投，飆出11次三振，摘得本季首勝。佐佐木朗希上季先發20場，戰績9勝4敗防禦率2.02，共投129.1局賞173次三振。

山本由伸是連續兩年的太平洋聯盟「投手四冠王」，過去兩季都榮獲投手最高榮譽的澤村賞，去年他先發26場，戰績15勝5敗防禦率僅1.68，共193局送出205次三振；山本由伸本季先發1場面對軟銀，他交出6局無失分好投，收下今年第1勝。

羅德隊目前戰績6勝4敗暫居洋聯第二，歐力士戰績6勝5敗暫居洋聯第三。

Eleven Sports明天也將在台灣時間下午五點，轉播這場羅德和歐力士之戰，見證兩大強投首度同場對決。

山本由伸。（資料照，法新社）

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