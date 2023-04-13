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MLB》恐怖！回傳球K中67歲裁判頭部 被他趕出場的洋基教頭也關心

2023/04/13 21:28

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天和守護者之戰，擔任二壘審的67歲裁判瓦諾沃（Larry Vanover）在比賽中被守護者隊的回傳球打到頭部，讓他當下倒地，並送醫治療。這場面讓全場都嚇傻，瓦諾沃預計將住院觀察一晚。

洋基隊此役5局上攻占一、二壘，捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）擊出中外野深遠安打，守護者隊把球回傳後，金手套二壘手吉梅涅茲（Andres Gimenez）想傳本壘，卻不慎打到瓦諾沃的頭部，還打飛他的帽子和墨鏡，瓦諾沃整個人倒在內野草地上。洋基隊跑回2分，紀錄上給吉梅涅茲的傳球失誤。

67歲裁判瓦諾沃被回傳球打到頭部。（今日美國）

《美聯社》報導，大聯盟表示，瓦諾沃正接受頭部損傷、以及其他可能的醫療問題檢查，尚未決定他的回歸時間。瓦諾沃在重回球場執法前，他必須通過任何的腦震盪測試。

此戰的主審古西恩（Chris Guccione）說，瓦諾沃的頭部有很大塊的紅腫，他將受核磁共振掃描檢查，「他們將作腦震盪測試，聽起來他神智清醒，知道發生什麼事情。」古西恩也說，「這真的很可怕，在那之後你很難專注，因為看到你的同事被打到了，但他們給我最新訊息，我就說，『好吧，他很好，他獲得安全的照顧，所以我們要繼續前進』。」

67歲裁判瓦諾沃被回傳球打到頭部。（今日美國）

此外，這場比賽第一局的一次改判，洋基總教練布恩（Aaron Boone）出來抗議，讓瓦諾沃把布恩趕出場。

但布恩賽也很關心瓦諾沃的傷勢，「那看起來很可怕，他被打到很痛。當我出現非常激動和情緒化的時候，我想他做得很好，我很尊重他，希望他沒事。」

洋基總教練布恩（左）。（法新社）

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