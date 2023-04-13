中職》超車旅日名將！ 官大元完美救火寫兄弟紀錄

中信兄弟投手官大元。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟官大元今天在5局登板救火，以39歲216天超越前旅日名將許銘傑，成為隊史第2老的本土投手，救火2.2局無失分。今年球季將邁向40歲，官大元坦言，當初進職棒沒有想過能投到這個歲數。

兄弟第一指名鄭浩均先發4局掉1分，因右手小手臂稍微緊繃退場，起初派上江忠城接替，壓不住獅隊打線，0.1局掉1分退場，最終由官大元化解危機，續投6、7局都無失分，總計2.2局僅被敲1支安打。

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官大元以27歲之齡進職棒，今年邁向第13個球季，邁向40歲，他說，從第1年到40歲，最不一樣的是身體狀態，提醒自己保持初心是最重要的。

官大元表示，職棒生涯遇到投最久的投手是「阿三哥（高建三，投到41歲）」，曾有想過以這個歲數目標，「我自己都覺得不容易，這年紀還能在場上跟打者對決，格外珍惜這個機會。」

兄弟隊史最年長投手是投到43歲259天的劉義傳，而聯盟最年長登板投球的本土球員則是高國慶（43歲279天）。

★兄弟隊史最年長投手

1 2005年 劉義傳 43歲259天

2 2015年 康崔拉斯 43歲267天

3 1999年 瓊茲 40歲236天

4 2023年 官大元 39歲216天

5 2016年 許銘傑 39歲207天

中信兄弟投手官大元。（記者廖耀東攝）

中信兄弟投手官大元。（記者廖耀東攝）

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