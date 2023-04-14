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MLB》從對手變回隊友 大谷翔平透露最佩服楚奧特之處

2023/04/14 06:59

大谷翔平（左）、楚奧特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平近期接受當地轉播單位訪問，談及對球季的展望、也透露佩服隊友楚奧特（Mike Trout）的地方。

大谷翔平受訪時提到，天使在經過休賽季的補強後，戰力更加平衡，「打線變得更強，我也會把自己的工作做好，讓球隊能有好成績。」

大谷翔平在經典賽冠軍戰9局上兩出局面對楚奧特、將他三振出局，率領日本隊奪冠，該打席也被視為是棒球史上最經典的一次對決，經典賽落幕後，兩人將再度攜手帶領天使力拚季後賽。

球評古比查（Mark Gubicza）在這次的訪談也問起隊友楚奧特讓他印象最深刻的地方，大谷翔平表示，每年外界對於楚奧特總是有很高的期待，「要一直達到那些期望不簡單，每年穩定繳出這樣的成績真的很厲害。」

不過談到關注度，有誰獲得的鎂光燈能比大谷翔平多？古比查也問起大谷翔平在永遠都是外界焦點、所到之處都有蜂擁而至的球迷之下，如何保持在場上的專注度。

「對於球迷，我只有感激之情而已，」大谷翔平如此回應，「身為一名棒球選手，能獲得這麼多關注是一種榮幸，當我上場時，我就是把注意力集中在自己該做的事情上，跟球迷互動時，我也會全心享受，我覺得如果能把這兩件事分得清楚，表現就不會被影響。」

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