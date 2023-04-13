中職》宋嘉翔猛打、首轟 樂天對富邦開季4連勝、5連不敗

樂天桃猿宋嘉翔首轟出爐。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕樂天桃猿霍爾先發6局只失1分，新人捕手宋嘉翔演出3安猛打賞，包括生涯首轟，9:3擊敗富邦悍將，樂天贏得開季對戰4連勝、5連不敗。

宋嘉翔4打數3安打、3打點，只差三壘打就達成完全打擊；霍爾被擊出5支安打，投出6次三振，沒有四壞球，本季2場先發都拿下勝投，並列聯盟最多。

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樂天桃猿先發投手霍爾。（記者陳志曲攝）

1局下富邦開路先鋒王正棠擊出三壘打，劉俊豪滾地球換回1分。這是王正棠本季第3支三壘打，和聯盟其它打者的總和一樣多。

樂天第1局留下滿壘殘壘，第2局宋嘉翔、林承飛、陳晨威、林立、成晉連續安打攻下3分，1出局後林泓育安打再下一城，樂天4:1超前，也把富邦先發投手陳仕朋打下場，陳仕朋投1.1局被擊出8支安打失4分。

8局上樂天宋嘉翔打出生涯首轟的陽春彈，下半局樂天劉俊豪安打，靠失誤上到三壘，范國宸高飛犧牲打扳回1分，維持3分的差距。

9局上樂天成晉、郭嚴文和宋嘉翔安打，加上富邦王尉永投手犯規，樂天追加4分，將比數拉開到9：2，下半局富邦只靠申皓瑋二壘打和孔念恩高飛犧牲打追回1分。

樂天桃猿林立敲出二壘安打，帶有一分打點，超前比分。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿宋嘉翔首轟出爐。（記者陳志曲攝）

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