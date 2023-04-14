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張育成連2戰先發 選到保送本季首度上壘

2023/04/14 05:00

〔中央社〕效力美國職棒大聯盟波士頓紅襪的張育成連2戰先發，今天3打數未敲安，選到一次保送，本季首度上壘。紅襪終場3比9不敵坦帕灣光芒隊，光芒開季13連勝追平大聯盟紀錄。

紅襪主力打者吉田正尚、杜瓦（Adam Duvall）因傷缺陣，本季累積5轟的德佛斯（Rafael Devers）輪休。張育成展現內野工具人優勢，從昨天的二壘移防游擊，本季第2度以游擊手身分先發。

擔任第8棒的張育成前2打席分別遭三振、揮出內野滾地球遭刺殺。7局上，他面對大聯盟初登板的後援投手布瑞斯托（Braden Bristo），仔細選球後靠四壞保送上壘，隨後趁暴投攻占得點圈，但最後形成殘壘。9局上，他揮出中外野飛球遭接殺，成為此役最後一名打者。

3月代表台灣在世界棒球經典賽（WBC）表現出色的張育成本季在大聯盟首度上壘，但開季以來13打數未敲安打，未能突破跨季連24打數無安打的低潮。

此役兩隊首局各以一發陽春砲取分，紅襪在光芒先發投手斯普林斯（Jeffrey Springs）投3局多因手臂不適退場後攻下2分，看似有機會斬斷光芒開季連勝氣勢。

但光芒5局下發動一輪猛攻，戰局丕變。梅西亞（Francisco Mejia）、洛威（Brandon Lowe）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）相繼擊出帶有打點的短程安打，助球隊超前。馬格（Manuel Margot）隨後在滿壘有人時擺短棒，點成內野安打取分。拉米雷斯（Harold Ramirez）接著揮出單局第2支二壘安打，送回壘上3名跑者，一口氣灌進7分的光芒勝券在握。

洛威7局下揮出一發陽春砲，光芒再添分數，終場以6分之差贏球，主場對紅襪4連戰橫掃。

光芒開季13戰全勝，創隊史最長連勝紀錄，也追平1982年亞特蘭大勇士、1987年密爾瓦基釀酒人，成為1901年現代棒球（modern era）展開以來第3支開季13連勝的大聯盟球隊。

此外，光芒主場對紅襪13連勝，創隊史對戰主場最長連勝紀錄。

光芒引以為傲的投手陣容開季表現穩定，打線火力輸出更是連勝關鍵，這13勝中，有11戰勝分差達4分以上。連同此役2轟，光芒這13戰揮出32發全壘打，傲視大聯盟，擺脫傷病困擾的明星二壘手洛威以5轟暫居陣中全壘打王。（編輯：楊昭彥）1120414

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