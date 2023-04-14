晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

WTA停止因彭帥實施抵制 9月恢復在中國舉辦賽事

2023/04/14 05:12

〔中央社〕世界女子職業網球協會（WTA）今天宣布，在因為憂心網球選手彭帥的安危而抵制中國16個月後，9月將恢復在中國舉行職業女子網球賽事。

法新社報導，曾經登上雙打世界第一的彭帥在後來刪除的一則2021年社群媒體貼文中說，她遭到中國高官性侵。之後彭帥就不曾在中國境外露面。

WTA今天表示：「2021年中國網球選手彭帥勇敢挺身當時，WTA表明立場，基於擔心她的安危，以及我們的選手和員工的安全，暫停進行在中國的活動。」

但WTA坦言，協會的原則立場並無法帶來改變，「在暫停中國境內的網球競賽16個月，並持續致力實現我們原本的訴求後，情況並無改變跡象」。

「我們斷定永遠無法徹底達成那些目標，犧牲付出驚人代價的，終究是我們的選手和賽事。」

「基於這些原因，WTA將解除暫停在中華人民共和國舉行賽事，並將於今年9月恢復在中國比賽。」

WTA並提到：「我們無法達成我們立下的每項目標，但我們接觸過彭帥身邊的人，確定她跟家人安全住在北京。」

「我們也獲得保證，WTA選手和中國境內員工在該國時會很安全並受到保護。WTA嚴肅看待這項承諾，並會讓各方負起責任。」

WTA日前表示，即將宣布是否重回中國舉行賽事。

WTA因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重受創，2020年和2021年公告蒙受8位數字虧損。1120414

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。