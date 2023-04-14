MLB》張育成選球眼上壘卻陷嚴重安打荒 光芒開季13連勝平紀錄

張育成今天3打數無安打，獲得1保送，本季首度上壘，光芒擊敗紅襪，開季13連勝平大聯盟紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅襪的台灣野手張育成連2戰先發，今天面對光芒3打數繳白卷，連13打數無安打，本季首安依舊還沒開張，不過選到1次保送，本季首度上壘。紅襪終場3：9不敵光芒隊，光芒開季豪取13連勝，追平大聯盟紀錄，成為史上第4支締造這項壯舉的球隊。

紅襪主力打者吉田正尚因傷缺陣，開季敲出5轟的德弗斯（Rafael Devers）輪休。張育成再度獲得先發機會，擔任第8棒游擊手，前兩打席分別是三振和游擊滾地球遭刺殺，7局上對決大聯盟初登板的後援投手布里斯托（Braden Bristo），靠著精準的選球眼，選到四壞球保送，本季首度上壘。9局上，擊出中外野飛球遭接殺，成為此役最後一名打者。

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張育成此役3打數繳出白卷，開季至今已經13打數未敲安，本季首安還未出爐，陷入嚴重安打荒。

光芒在5局靠著米吉亞（Francisco Mejia）、洛爾（Brandon Lowe）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）安打串聯，助隊以4：3超前。馬格特（Manuel Margot）隨後在滿壘有人時短打點出內野安打取分，拉米瑞茲（Harold Ramirez）接著敲出清壘的左外野安打，光芒單局一口氣灌進7分奠定勝基，終場以9：3贏球，主場4連戰橫掃紅襪，至今累積13連勝，也創下隊史對戰主場最長連勝紀錄。

光芒開季13戰全勝，寫下隊史最長連勝紀錄，也是自1884年聖路易逃亡黑奴隊、1982年亞特蘭大勇士、1987年密爾瓦基釀酒人，史上第4支開季13連勝的球隊。

光芒開季連勝不止，火力也十分驚人，前13場比賽有11場至少贏4分，合計攻下101分，而失分為30分，淨勝分差為71分，高居歷史上第3多，也是1901年現代棒球（modern era）的紀錄。

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