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MLB》生涯首支再見轟氣走運動家 金鶯狀元捕手：腦中一片空白

2023/04/14 08:44

拉契曼敲出生涯首支再見全壘打氣走運動家。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天主場迎戰運動家，2019年選秀狀元捕手拉契曼（Adley Rutschman）9局下敲出生涯首支再見全壘打，助隊以8：7氣走運動家，4連戰搶下3勝，勝率也突破5成。

金鶯和運動家前8局以7：7戰成平手，運動家換上梅伊（Trevor May）投9局下半，希望能壓制金鶯的中心打線，未料一上來第2顆93.2英哩紅中速球，就被拉契曼逮中，擊出右外野陽春砲，本季第4轟出爐。這一發再見全壘打，擊球初速達104英哩，飛行距離為405英呎。

這一轟也是拉契曼生涯首支再見全壘打，拉契曼賽後受訪時坦言，說實話當下腦中一片空白，只記得擊中球後，就趕快往壘包跑去，因為不知道之後會發生什麼事，之後的事情也有些不記得了，不過能敲出再見轟是一件很酷的事情。

隊友馬提歐（Jorge Mateo）也盛讚拉契曼的表現，「當下看到他把球擊向右外野時，大家都知道球要飛出牆外了，每個人都興奮地跳了起來，我們都知道他有能力能做到。」總教練海德（Brandon Hyde）認為拉契曼很享受關鍵時刻，因為他非常有信心能夠幫助球隊。

拉契曼敲出生涯首支再見全壘打氣走運動家。（法新社）

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