MLB》大聯盟延長販酒局數 費城人投手公開反對

費城人投手史壯姆公開反對大聯盟球隊延長販售啤酒時間。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季大聯盟修訂投球、打擊準備時間，讓整體比賽時數縮短，也因此牽動了場邊賣酒的服務，為了因應球賽縮短，已經有球隊將最後賣酒時間延後，對此有不少聲音反對，費城人投手史壯姆（Matt Strahm）就是其中之一。

過去大聯盟球團會在7局後停止賣酒，而今有球隊延長了販售，對此史壯姆公開反對，指出這是為了球迷安全著想，更是「基本常識」。

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史壯姆解釋，過去7局後停止賣酒，是為了讓球迷可以有時間醒酒，可以安全地開車回家，「所以現在比賽節奏變快，用我們的常識判斷，如果比賽比較快結束，我們是否應該把啤酒販售時間提前到6局結束，讓我們的球迷可以清醒地開車回家？」

史壯姆接著表示，相反現在有球隊延長賣到8局，如此在比賽時間縮短下，就會增加了球迷酒駕車禍的風險。統計目前大聯盟平均比賽時間縮短了31分鐘，有機會創下聯盟1984年以來最短紀錄。

《ESPN》報導指出，目前至少有響尾蛇、遊騎兵、雙城、釀酒人4支球隊將最後售酒時間延至8局，對此史壯姆說，從球團賺錢的方向來思考他可以理解，不過如果以球迷安全來考量，延長到8局不是個明智的決定。

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