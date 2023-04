MLB》雙城新秀首局敲生涯首安+首轟 洋基「開魯閣」追平隊史難堪紀錄

朱利恩單局敲出生涯首支安打和全壘打,成為史上第4人。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕23歲雙城新秀朱利恩(Edouard Julien)今天客場面對洋基寫下超狂紀錄,生涯首支安打和全壘打在同局出現,成為史上第4人,雙城首局狂灌9分,更上演背靠背靠背開轟的戲碼,單場合計敲出4轟,泰勒(Michael A. Taylor)雙響砲灌進4分打點,雙城終場就以11:2大勝洋基,近期拉出3連勝。

朱利恩曾兩度參加選秀,在2019年第18輪、第539順位被雙城選中,在小聯盟奮鬥5年,今年首度登上大聯盟,首秀面對白襪2打數無安打,但獲得1次保送。

今天面對洋基再度獲得先發機會,從第8棒改打第1棒,鎮守二壘,1局上首打席就從洋基先發右投布里托(Jhony Brito)手中敲出大聯盟生涯首安,雙城該局共打了13個人次,出現8支安打,其中泰勒、朱利恩和柯瑞亞(Carlos Correa)背靠背靠背開轟,雙城單局一口氣灌進9分,打得洋基昏頭轉向,同時也追平隊史首局最多失分的紀錄。

朱利恩的大聯盟首安和首轟都在同一局出現,成為史上第4位達成這項壯舉的球員,上一位是2018年當時效力巨人的賈西亞(Aramis Garcia)。

泰勒3局上再擊出右外野2分砲,單場雙響砲,貢獻4分打點,雙城前3局就取得11:0的大幅領先,洋基靠著瑞佐(Anthony Rizzo)o的雙響砲追回2分,無奈失分過多,9局上還推出前美聯金手套三壘手凱納法利法(Isiah Kiner-Falefa)吃局數,後援1局無失分,洋基終場以2:11輸球,無緣3連勝。

布里托投出生涯最慘一役,只先發0.2局就狂失7分,吞下本季首敗;雙城先發投手萊恩(Joe Ryan)主投7局飆10K失1分,收下本季第3勝。

FIRST MLB HIT AND FIRST MLB HOME RUN IN THE SAME INNING FOR EDOUARD JULIEN



pic.twitter.com/jpfS8dvWOU