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MLB》雙城新秀首局敲生涯首安+首轟 洋基「開魯閣」追平隊史難堪紀錄

2023/04/14 10:35

朱利恩單局敲出生涯首支安打和全壘打，成為史上第4人。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕23歲雙城新秀朱利恩（Edouard Julien）今天客場面對洋基寫下超狂紀錄，生涯首支安打和全壘打在同局出現，成為史上第4人，雙城首局狂灌9分，更上演背靠背靠背開轟的戲碼，單場合計敲出4轟，泰勒（Michael A. Taylor）雙響砲灌進4分打點，雙城終場就以11：2大勝洋基，近期拉出3連勝。

朱利恩曾兩度參加選秀，在2019年第18輪、第539順位被雙城選中，在小聯盟奮鬥5年，今年首度登上大聯盟，首秀面對白襪2打數無安打，但獲得1次保送。

今天面對洋基再度獲得先發機會，從第8棒改打第1棒，鎮守二壘，1局上首打席就從洋基先發右投布里托（Jhony Brito）手中敲出大聯盟生涯首安，雙城該局共打了13個人次，出現8支安打，其中泰勒、朱利恩和柯瑞亞（Carlos Correa）背靠背靠背開轟，雙城單局一口氣灌進9分，打得洋基昏頭轉向，同時也追平隊史首局最多失分的紀錄。

朱利恩的大聯盟首安和首轟都在同一局出現，成為史上第4位達成這項壯舉的球員，上一位是2018年當時效力巨人的賈西亞（Aramis Garcia）。

泰勒3局上再擊出右外野2分砲，單場雙響砲，貢獻4分打點，雙城前3局就取得11：0的大幅領先，洋基靠著瑞佐（Anthony Rizzo）o的雙響砲追回2分，無奈失分過多，9局上還推出前美聯金手套三壘手凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）吃局數，後援1局無失分，洋基終場以2：11輸球，無緣3連勝。

布里托投出生涯最慘一役，只先發0.2局就狂失7分，吞下本季首敗；雙城先發投手萊恩（Joe Ryan）主投7局飆10K失1分，收下本季第3勝。

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