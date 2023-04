MiLB》大聯盟回歸在即 小塔提斯「復健賽」單場3響砲（影音）

小塔提斯在3A比賽演出單場3響炮,狂灌8分打點。(圖取自El Paso Chihuahuas推特)

〔體育中心/綜合報導〕去年整季因手腕傷勢以及禁藥禁賽都沒出賽的小塔提斯(Fernando Tatis Jr.),目前正在教士3A進行「復健賽」,而面對小聯盟對手小塔提斯完全釋放火力,今天比賽單場3響炮狂灌8打點,球隊最終也以19:6大勝。

小塔提斯先在2局轟出451英呎的大號2分砲,接著4局又打出一發2分砲,然後8局再補上一支3分砲,單場6打數5安打上演猛打賞,並且貢獻了8分打點。

不過在即將迎來大聯盟復出戰之際,他倒表示他要用防守來幫助球隊。小塔提斯過去以守游擊為主,2021年改站右外野,今年3A復出也有守右外野的紀錄,考量到教士隊上已經有金河成主防游擊,小塔提斯回歸後還是會以右外野為主。

小塔提斯稍早接受《聖地牙哥聯合論壇報》記者Kevin Acee訪問時表示,他認為他在右外野的防守,可以對球隊帶來正面影響,並且很期待迎接這個挑戰。小塔提斯說,大聯盟許多「巨砲」型打者都是右外野手,他相信他也可以成為右外野的巨砲之一。

