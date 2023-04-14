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MiLB》大聯盟回歸在即 小塔提斯「復健賽」單場3響砲（影音）

2023/04/14 11:52

小塔提斯在3A比賽演出單場3響炮，狂灌8分打點。（圖取自El Paso Chihuahuas推特）

〔體育中心／綜合報導〕去年整季因手腕傷勢以及禁藥禁賽都沒出賽的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），目前正在教士3A進行「復健賽」，而面對小聯盟對手小塔提斯完全釋放火力，今天比賽單場3響炮狂灌8打點，球隊最終也以19：6大勝。

小塔提斯先在2局轟出451英呎的大號2分砲，接著4局又打出一發2分砲，然後8局再補上一支3分砲，單場6打數5安打上演猛打賞，並且貢獻了8分打點。

不過在即將迎來大聯盟復出戰之際，他倒表示他要用防守來幫助球隊。小塔提斯過去以守游擊為主，2021年改站右外野，今年3A復出也有守右外野的紀錄，考量到教士隊上已經有金河成主防游擊，小塔提斯回歸後還是會以右外野為主。

小塔提斯稍早接受《聖地牙哥聯合論壇報》記者Kevin Acee訪問時表示，他認為他在右外野的防守，可以對球隊帶來正面影響，並且很期待迎接這個挑戰。小塔提斯說，大聯盟許多「巨砲」型打者都是右外野手，他相信他也可以成為右外野的巨砲之一。

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