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MLB》「萊恩+邦茲」的綜合體！ 控球大師梅達斯給大谷超高評價

2023/04/14 11:23

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平連續兩個賽季繳超狂「二刀流」表現，本季依舊展現強投豪打的身手。生涯累積355勝的傳奇4屆塞揚名投「控球大師」梅達斯（Greg Maddux）在節目中盛讚大谷是大聯盟三振王萊恩（Nolan Ryan）和全壘打王邦茲（Barry Bonds）的綜合體。

梅達斯今天在ESPN電台節目「Canty and Carlin」談到大谷翔平時表示，他目前是大聯盟排名前3的投手，也是排名前3的打者，這是他們從未見過的球員，投打兩端都能宰制比賽。

梅達斯也說道，大谷翔平投球讓他想起以5714K位居大聯盟三振王的萊恩，打擊方面則是生涯累積762轟的大聯盟全壘王邦茲，他將兩者合而為一，「他擁有很棒的球威，又能敲出強勁的全壘打，以前沒有人這樣做過，最早之前也許是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth），大谷締造了空前絕後的成就。」

大谷翔平旅美6年共累積30勝14敗，投出465次三振，防禦率為2.83；打擊方面累積542安、130轟和350分打點，生涯平均打擊三圍為.268/.355/.533，OPS（整體攻擊指數）為0.887。

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