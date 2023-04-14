MLB》明星游擊手烏龍跑壘遭懲罰性調度 老虎主帥：要給球隊一點警訊

巴耶茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎今天以3：1擊敗藍鳥，當家明星游擊手巴耶茲（Javier Baez）今天對戰藍鳥，敲出本季首支長打，但他卻記錯出局數遭對手輕鬆雙殺，烏龍跑壘之後遭「懲罰性調度」，馬上被教練團換下場。總教練辛奇（A.J. Hinch）賽後也說出重話。

巴耶茲今天在2局上1人出局後敲出中外野二壘安打，本季首支長打終於出爐，隨後下一棒巴杜（Akil Baddoo）擊出中外野飛球遭接殺，而在二壘的巴耶茲疑似記錯出局數，沒有回壘，反而是一路衝上三壘，最後回壘不及形成雙殺，巴耶茲發現自己跑壘搞烏龍，雙手一攤表示無奈。

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巴耶茲退退場後被總教練辛奇找過去談話，3局攻守交換時讓三壘的梅頓（Nick Maton）移防到游擊，史構普（Jonathan Schoop）上場接替守三壘第6棒。

老虎總教練辛奇賽後受訪時坦言，這是給球隊一個警訊，提醒其他人專注在比賽當中。對此，巴耶茲表示，自己太過於專注於打擊，所以忘記了出局數，「我打第6棒，所以以為我是那局第3個打者。」

javy baez is a man of extremes pic.twitter.com/eAUKnxNVZo — Codify （@CodifyBaseball） April 13, 2023

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