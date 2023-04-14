排球》屏東學子全國排球聯賽奪金摘銅 縣長周春米請吃牛排慶功

選手們吃牛排好開心。（屏縣府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣代表隊在111學年度中等學校排球聯賽甲級決賽表現相當優異，參賽的3支隊伍中，內埔國中奪得國男組冠軍、新園國中獲得國女組季軍以及屏榮高中取得高男組第6名；屏東縣長周春米特別請隊職員們吃牛排慶功，學子選手們相當開心。

屏東縣代表隊在111學年度中等學校排球聯賽甲級決賽表現優異。（屏縣府提供）

屏東縣代表隊3月在111學年度中等學校排球聯賽甲級決賽表現相當優異，本月13日吃牛排慶功。（屏縣府提供）

屏東學子在此次全國聯賽大有斬獲，成功展現平日苦練成果，賽場上的驚人鬥志及技術更是令人拍案叫好，屏東縣長周春米為慶賀所有選手們榮獲佳績，邀請內埔國中、新園國中及屏榮高中3校隊職員，於13日晚間6點30分在屏東市的牛排店，慶祝屏東排球發展的光輝一刻。

請繼續往下閱讀...

屏東縣長周春米上任以來非常重視排球運動的發展，本屆賽會前不但親自為參賽球隊授旗頒發加菜金為各球隊勉勵，更於賽會期間親蒞現場為出賽的球隊加油打氣，親自下場與屏東縣代表們擊掌，極大程度鼓舞了隊員的士氣，使出賽球隊無不使出渾身解數，展現平日訓練的實力，最終取得輝煌戰果，也是聯賽開辦以來相當難得的畫面。

周春米今天（14日）表示，屏縣的選手與教練們在今年的排球甲級聯賽中，保持著高度的熱情跟激情與對手交鋒，在汗水與淚水的交織之下，內埔國中、新園國中及屏榮高中在最高舞台上的精采發揮，無不令人動容。在高、國中端之隊伍勇闖決賽圈之此絕倫表現下，已然締造出屏東縣排球發展的一個重大里程。

屏東縣政府表示，期望透過經驗傳承和提攜後輩，讓排球運動與縣府三級五區人才培育政策相輔相成，也希望能將三級五區體育政策延續至第四級大學端。相信這一系列措施，對於本屆賽會的優秀選手，在未來職涯發展中有更寬廣的選擇，展現出屏東縣政府選才、育才及留才的強烈決心，更期望以此提升國內排球水準，促使台灣的排球力量躍身國際排球舞台，讓屏東的孩子發光發熱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法