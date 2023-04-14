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中職》樂天桃猿主場開幕戰頻出包 體育局會勘球場現況

2023/04/14 12:39

桃猿主場15日起連續3天進行賽事，桃市府體育局局長許彥輝13日到球場會勘，確保週末賽事進行。（桃市府體育局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中職新球季才開打，樂天桃猿隊主場桃園國際棒球場就頻頻「出包」，不只因連日雨勢嚴重積水，賽事進行到一半，左外野燈柱突然熄滅，被球迷罵翻天，桃猿主場15日起連續3天進行賽事，桃市府體育局局長許彥輝13日到球場會勘，確保週末賽事進行，樂天金鷲場地團隊也已來台，體育局表示，將持續與樂天討論球場中、長期修繕計畫，全力支持樂天優化球場，提升球迷觀賽品質。

桃猿主場15日起連續3天進行賽事，桃市府體育局局長許彥輝13日到球場會勘，確保週末賽事進行。（桃市府體育局提供）

許彥輝表示，此次會勘主要針對棒球場內外野草皮、高桿燈等設施設備維護狀況進行總檢查，確保3天賽事順利進行，而整體球場草皮排水改善，是中、長期維護管理重大課題，為因應接下來的雨季，樂天球團已先行針對內野進行改善工程，並對排水做短期因應處理，樂天金鷲場地團隊也已來台，同時協詢專業廠商進行評估，研議草皮排水改善相關工法，作為日後優化棒球場設施設備的參考。

體育局表示，樂天桃園棒球場現是由桃市府體育局依促參法，委託台灣樂天運動育樂股份有限公司營運管理，營運期間自2021年7月29日至2031年7月28日止、為期10年，桃園是棒球大市，市府將持續與樂天討論中長期修繕計畫，提供必要資源。

桃猿主場15日起連續3天進行賽事，桃市府體育局局長許彥輝13日到球場會勘，確保週末賽事進行。（桃市府體育局提供）

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