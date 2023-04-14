路跑》痛風馬拉松來了 菊島跨海馬拉松開放早鳥報名

菊島跨海馬拉松補給站，包括龍蝦等高普林食物。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕號稱全台最強痛風補給的菊島澎湖跨海馬拉松，即日起開放早鳥報名！眾所期待全台唯一結合跨海+跳島，且具「IAAF/AIMS 國際專業賽道認證」的「2023 菊島澎湖跨海馬拉松」即將於11月5日（週日）熱鬧登場！

由交通部觀光局澎湖國家風景區管理處所辦理的菊島澎湖馬拉松活動廣受各地跑友好評，今年又因全球疫情趨緩，希望能邀請到更多跑友結伴來到澎湖體驗在地獨特的魅力，以及欣賞賽道沿途湛藍的海水、島嶼的美麗風光，以及豐富多彩的歷史文化和人文景觀，還有最具亮點的「龍蝦」痛風補給，讓大家不只跑得開心，也吃的滿足！

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菊島跨海馬拉松，今年列入重光媽祖新景點。（記者劉禹慶攝）

此外，今年度賽事特別增加了體驗組11K，沿途經過光榮海提、重光漁港以及最夯打卡景點重光媽祖銅像到西衛尖山角景觀台補給後折返，進入市區後回到觀音亭衝線，全新賽道及路線規劃，希望能讓更多跑友一起來參與這項賽事。同時今年結合菊島澎湖馬拉松特色「風」，打出宣傳slogan「迎風奔Fun」，邀請跑者不畏風一起快樂地向前奔跑，活動開放報名。

菊島澎湖跨海馬拉松邁入第6年，今年也有豐富的活動贈品及完賽禮，包括紀念T恤、環保水杯、紀念毛巾，全馬及半馬完賽還可獲得風衣外套一件，即日起至4月30日開放早鳥報名，詳情活動資訊及比賽辦法可查詢報名官網：連結網址https://bao-ming.com/eb/content/5550#26747

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