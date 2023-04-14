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籃球》體育署跟進修法嚴懲黃牛 PLG、T1少見炒作票價

2023/04/14 13:15

霍華德。（資料照，記者林正堃攝）

〔中央社〕文化部啟動修法要嚴懲惡意炒作票價的黃牛，體育署預計也將跟進，不過目前台灣的2大職籃PLG與T1，除了去年底的掀起的「魔獸效應」外，暫時還沒出現黃牛炒作票價的情況。

南韓人氣女團BLACKPINK今年3月在高雄世運主場館開唱，2天4.5萬張門票秒殺，黃牛票甚至被炒到40萬元引發關注。

文化部已決定修法杜絕黃牛，而體育署副署長林哲宏在立院回答時也強調：「將參照文創法修正草案在《運動產業發展條例》增加條文。超過票面金額或定價販售者，處票面金額10倍到50倍的罰鍰。」

台灣體壇主要售票賽事，就是T1職業籃球聯盟和P. LEAGUE+，以及中華職棒聯盟。其中PLG的票務都是由各球團自行處理，因此聯盟並不會介入。

據PLG球團人員私下透露，每支球隊本季都會交戰8次，球迷選擇多，而且球隊在這個賽季滿場的次數並不會多到太誇張，加上包括電視轉播、Youtube都能收看比賽，很少聽到出現誇張票價的黃牛票販售情況，大部分都是球迷先行買票後無法到場，自行在網路上轉售。

由於國內職籃賽事由於場次多、賽季長，不像演唱會都在短時間內舉辦完，因此球迷大多抱持著「這場沒買到，再買下一場就好」的心態，較少出現重金購買黃牛票入場的情況。

即便像是林書豪今年2月風光加盟PLG高雄鋼鐵人，他在首戰的門票也是賣了近一週才快賣光，自然不會有黃牛搶票的情況。

至於T1職業籃球聯盟秘書長張樹人則透露：「本季還沒聽說明顯炒作黃牛票情形，未來或許會再跟球團討論看看。」

只不過去年「魔獸」霍華德剛加盟T1桃園雲豹的前4場主場賽事確實一票難求，網路上也出現了一些數量不多的黃牛票。

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