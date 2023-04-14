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中職》林靖凱不一樣了 最強游擊江坤宇點出觀察

2023/04/14 13:15

林靖凱（右）、江坤宇（左）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕統一獅隊今年請來玉木朋孝擔任守備教練，近期連續3場守備無失誤，追平去年球隊最長紀錄。其中，林靖凱升任游擊手首個完整球季，打完7場讓游擊金手套3連霸的好友江坤宇看出不同。

林靖凱是2020-21年二壘金手套，去年球季中轉任游擊手，今年是第一個從春訓就專注練習游擊的球季，同時有日職名教練玉木朋孝來帶領。早在1月份，玉木就說，林靖凱的動作、接傳都是全隊第1，希望激發他的游擊魂帶領內野，挑戰江坤宇。

林靖凱昨對兄弟單場敲出3支二壘安打，生涯第一次，但開季至今的游擊中規中矩，7場僅發生1次失誤，而那次失誤是因為跑到外野「跨區辦案」、跟陳傑憲搶球，最後球打到手套掉出來。若非這顆過於積極的球，本季失誤仍是0次。

江坤宇表示，林靖凱跟去年比起來，一些腳步都很順暢，「看他傳球都滿穩定的。其實他本來條件就很不錯。」

昨天獅象戰，江坤宇側身處理一顆高難度的強勁滾地球，起身不慎暴傳一壘，本季累積2次失誤，不過他每場有5.5次守備機會，範圍部分依舊傲視全聯盟；林靖凱則以5次守備機會緊追在後。

看見林靖凱今年在游擊區來勢洶洶，江坤宇指出，講競爭是還好，私底下都會互相討論，「大家一起變好。」

獅隊去年團隊最長連續場數沒有守備失誤就是3場，今年剛開季就追平，就連兄弟日籍野手統籌教練平野惠一都有感，直說對方守備很堅固，讓他不太甘心，「我在場邊一直想說『失誤吧，失誤吧』，結果還是沒失誤，真不愧是玉木教練。」

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