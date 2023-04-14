MLB》大谷翔平原本不叫大谷翔平？ 日媒爆料原始名字以及意外弱點

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊二刀流大谷翔平在今年經典賽代表日本隊奪下經典賽冠軍後，在日本國內以及世界棒壇的人氣更上一層樓，日本週刊《女性自身》近日撰文蒐集大谷的30個有趣小秘密。

大谷的爸爸曾在2021年接受雜誌訪問時表示，當年曾經考慮將兒子取名為「大谷義經」，後來覺得兒子沒有這個名字聽起來的這麼優秀，才決定取名成大谷翔平。不過日本棒球作家指出，現在這名兒子表現這麼優秀，就算真的取名叫大谷義經也完全沒問題。

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另外大谷給人堅毅的形象，但也有懶惰的一面，大谷爸表示，「翔平偶爾會用LINE，但都是看新聞，完全不跟人傳訊息也沒差。男孩子都這樣的不是嗎？」

如果得到獎金，大谷會拿去給家人買禮物，2016年就幫爸爸買了一輛車，2021年也送了一輛車給出嫁的姊姊。

此外一名記者表示，大谷從小到大都是乖寶寶，所以爸媽都不會罵他。「唯一有一次是上小學時，他發現他最喜歡的《哈利波特》筆記本上面有污漬而哭了，被唸說『不要因為這點小事生氣』，但大谷自己完全不記得這件事了。」

另外，大谷少棒時期曾經把全壘打球轟到場外，結果把路上紅綠燈打壞了。

至於大谷的意外弱點，高中同學爆料，「大家高中時在宿舍一起打桌球，沒想到翔平意外地不怎麼贏（笑）。」

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