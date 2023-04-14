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全中運22日登場 高雄市選手準備好了

2023/04/14 15:49

高雄市教育局長謝文斌（左）為本屆全中運高雄市代表隊授旗，期望能獲得佳績。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕112年全國中等學校運動會將於4月22日至27日在新竹縣舉行， 為嘉勉選手發揮實力、成績超越去年，

高雄市教育局長謝文斌今（14日）在鳳山行政中心前廣場授旗高雄市全中運代表隊，為照護選手，大同醫院也將派醫療團隊一同北上，至於在預賽因場地受傷的福山國中張姓網球選手，傷勢也已恢復並可進行正常訓練。

　全中運是全國規模最大的學生綜合運動賽事，將有1萬8000名來自全國中等學校的優秀運動選手，在田徑、游泳、體操等21項賽事中同場競技，高雄市去年獲得金牌32面、銀牌50面、銅牌83面，合計165面獎牌，今年代表團共有1567人參與盛會。

　今年教育局也持續與大同醫院合作，簽訂「高雄市體育班優秀選手整合照護服務計畫｣，除成立「運動選手整合照護中心」，更組成全中運隨隊醫療防護團隊，駐點團本部及巡迴部分賽場，及時提供選手的第一線運動防護與醫療服務。

　謝文斌授旗時特別感謝大同醫院提供專業服務，成為選手努力奪牌的最佳後盾。高雄市各校代表隊已積極備戰，在舉重、羽球、網球、田徑、自由車等，都是熱門奪牌項目，希望今年的獎牌比去年更上一層樓，但也希望選手在比賽過程注意安全和防護。

　大同醫院副院長洪仁宇說，這次醫療團隊陪同選手們出賽，每天會派出包括骨科、復健科與兒科的3位醫師、3位物理治療師及1位心理師，提供身心的全方位照護，醫療團隊所有的努力，是希望選手在長時間的努力後，能在短期的比賽發揮最好的實力，爭取最好的榮譽。

　對於預賽在網球場上扭傷腳的福山國中選手近況，大同醫院物理治療師林士峰表示，張姓選手的傷勢已恢復並可進行正常訓練，並已在台中比賽，希望他能有好成績。

高雄市教育局長謝文斌（前排右）嘉勉選手在全中運場上發揮實力，再創佳績。（記者許麗娟攝）

謝文斌代表教育局致贈礦泉水預祝選手們旗開得勝。（記者許麗娟攝）

本屆全中運高雄市代表團逾1500人，其中大同醫隊更組成醫療團隊一同北上，給予選手身心上的全方位照護。（記者許麗娟攝）

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