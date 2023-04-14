晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

台灣國際田徑公開賽5月登場 楊俊瀚盼再破全國 週日開球直喊緊張

2023/04/14 15:56

楊俊瀚（右一）、鄭兆村（左一）出席台灣國際田徑公開賽。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2023台灣國際田徑公開賽將於5月27、28日於新北市板橋第一運動場回歸，今舉辦賽事記者會，地主選手代表「台灣最速男」楊俊瀚、亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村表示，能在台灣跟國外選手同場競技是很難得的機會，希望把好成績留下來。

受到疫情影響，台灣國際田徑公開賽在2020、2021年停辦，去年則是只有台灣選手能參賽，相隔3年後再度有國際好手來台獻技，這次還特別邀請波蘭鏈球3屆奧運金牌沃達雷茲克（Anita Wlodarczyk）來台參戰，希望帶給國內選手不同刺激。

日前剛在全國原住民運動會男子100公尺飆出本季最佳10秒17的楊俊瀚希望能把握主場優勢好好發揮，「在台灣比賽無論天氣、場地都比較熟悉，有一定優勢，希望在個人的全國紀錄能繼續突破，抓住這個機會好好發揮，不管是單項或接力。」

楊俊瀚在台灣公開賽前會先赴日本參賽，他提到，由於去年碰上氣候適應問題，成績不太理想，盼今年能夠準備得更好，也為今年下半年的亞錦賽、世錦賽以及杭州亞運做好準備。

今年青年盃田徑公開賽曾和南韓接力隊同場較量，這次再度迎戰國際選手，楊俊瀚說：「因為接力賽比較少 ，讓其他選手可以多多參與，適應跟國際選手競爭的感覺。」

值得一提的是，楊俊瀚週日將赴新莊棒球場為富邦悍將開球，這也是他第二度擔任開球嘉賓，他說：「這是很新鮮的經驗，平常不管棒球、籃球都會支持，但再次站上投手丘有點緊張，希望可以讓更多觀眾認識棒球甚至田徑。」至於有沒有什麼特殊的開球花招？他笑說，目前還沒想到，屆時隨機應變。

標槍好手鄭兆村前年進行右肘韌帶重建手術，傷癒復出後，今年在港都盃以79公尺87摘金，青年盃則是以77公尺59收下銀牌，自己狀況也逐漸步入正軌。提到這次在主場出賽，他表示，很期待能跟國外好手競技、過招，也可以交朋友。至於自己的目標，他說：「接下來還會到日本大阪參賽，希望這幾場比賽有機會達到世錦賽標準。」

楊俊瀚（右一）、鄭兆村（左一）出席台灣國際田徑公開賽。（記者粘藐云攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。