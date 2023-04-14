台灣國際田徑公開賽5月登場 楊俊瀚盼再破全國 週日開球直喊緊張

楊俊瀚（右一）、鄭兆村（左一）出席台灣國際田徑公開賽。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2023台灣國際田徑公開賽將於5月27、28日於新北市板橋第一運動場回歸，今舉辦賽事記者會，地主選手代表「台灣最速男」楊俊瀚、亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村表示，能在台灣跟國外選手同場競技是很難得的機會，希望把好成績留下來。

受到疫情影響，台灣國際田徑公開賽在2020、2021年停辦，去年則是只有台灣選手能參賽，相隔3年後再度有國際好手來台獻技，這次還特別邀請波蘭鏈球3屆奧運金牌沃達雷茲克（Anita Wlodarczyk）來台參戰，希望帶給國內選手不同刺激。

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日前剛在全國原住民運動會男子100公尺飆出本季最佳10秒17的楊俊瀚希望能把握主場優勢好好發揮，「在台灣比賽無論天氣、場地都比較熟悉，有一定優勢，希望在個人的全國紀錄能繼續突破，抓住這個機會好好發揮，不管是單項或接力。」

楊俊瀚在台灣公開賽前會先赴日本參賽，他提到，由於去年碰上氣候適應問題，成績不太理想，盼今年能夠準備得更好，也為今年下半年的亞錦賽、世錦賽以及杭州亞運做好準備。

今年青年盃田徑公開賽曾和南韓接力隊同場較量，這次再度迎戰國際選手，楊俊瀚說：「因為接力賽比較少 ，讓其他選手可以多多參與，適應跟國際選手競爭的感覺。」

值得一提的是，楊俊瀚週日將赴新莊棒球場為富邦悍將開球，這也是他第二度擔任開球嘉賓，他說：「這是很新鮮的經驗，平常不管棒球、籃球都會支持，但再次站上投手丘有點緊張，希望可以讓更多觀眾認識棒球甚至田徑。」至於有沒有什麼特殊的開球花招？他笑說，目前還沒想到，屆時隨機應變。

標槍好手鄭兆村前年進行右肘韌帶重建手術，傷癒復出後，今年在港都盃以79公尺87摘金，青年盃則是以77公尺59收下銀牌，自己狀況也逐漸步入正軌。提到這次在主場出賽，他表示，很期待能跟國外好手競技、過招，也可以交朋友。至於自己的目標，他說：「接下來還會到日本大阪參賽，希望這幾場比賽有機會達到世錦賽標準。」

楊俊瀚（右一）、鄭兆村（左一）出席台灣國際田徑公開賽。（記者粘藐云攝）

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