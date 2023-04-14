日職》經典賽怪物對決合飆20K！佐佐木朗希力壓山本由伸奪勝

佐佐木朗希表現力壓山本由伸。（本報合成照）

〔體育中心／綜合報導〕羅德主場迎戰歐力士之戰，由兩位日本經典賽王牌：「令和怪物」佐佐木朗希、澤村賞二連霸的日本最強投山本由伸上演頂尖對決，最終由佐佐木朗希力壓山本由伸，收下本季第二勝。

佐佐木朗希前三局維持完美金身，對歐力士首輪打者狂飆7K。山本由伸前兩局面臨得點圈有人危機都順利化解，第三局回穩投出三上三下全部飆K。

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4上佐佐木朗希維持絕好調，將上次對決的歐力士前三棒再度三振一遍。4下羅德中村奨吾被三振後，山口航輝敲出右外野方向安打上壘，下棒的安田尚憲再敲出剛好彈過一壘防區的巧妙安打，形成一、三壘有人的局面。洋砲波蘭柯（Gregory Polanco）敲出不夠深遠的飛球形成2出局，山本讓茶谷健太雖敲出軟弱滾地球，但金手套三壘手宗佑磨碰到球改變軌跡導致無人能接到，紀錄上是一支安打，羅德先馳得點取得1：0領先，山本在失分後仍回穩三振掉佐藤都志也結束半局。

佐佐木朗希的完美金身在6局面對首名打者西野真弘投出四壞保送後破功，接著他馬上被下棒的 若月健矢敲出中外野方向安打，無安打比賽也破功還面臨0出局一、二壘有人失分危機，下棒的太田椋犧牲觸擊推進跑者到二、三壘，朗希回穩三振掉茶野篤政，再讓洋砲岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）敲出右外野飛球出局力保不失。

佐佐木朗希最終用105球投完7局，僅被打1支安打，送出11次三振與2次四壞保送沒有失分退場，力壓表現同樣優異，6局用101球，被打5支安打，送出9次三振與1次四壞保送失1分的山本由伸。

7局羅德靠著藤岡裕大的適時安打追加保險分，8上羅德益田直也投出三上三下，9上羅德派澤村拓一登板關門，他同樣投出三上三下還飆出1次三振，羅德終場以2：0擊敗歐力士，佐佐木朗希收下本季第2勝，山本由伸吞下本季首敗。

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