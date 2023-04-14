MLB》前洋基當家鐵牛待業中 傳土豪大都會出現競爭者

布里頓待業中，傳大都會與釀酒人有興趣網羅。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕前洋基隊當家後援布里頓（Zack Britton），曾在2016年拿下救援王的他目前仍在待業中，近期知名記者海曼（Jon Heyman）透露，釀酒人是對他有興趣的球隊之一。

布里頓在2011年到2018年都效力金鶯，於2018年被球隊交易給洋基，隨後就披著條紋軍戰袍直到去年，生涯累積154次救援成功與61次中繼成功，442場出賽共投641.0局，送出532次三振，主要使用伸卡球（二縫線速球）與滑球做為主要武器，去年他的伸卡球均速為92.6英哩，儘管已經不在巔峰，但仍對於缺少牛棚的球隊是個不錯的補強。

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海曼透露，除了先前就傳出的大都會以外，釀酒人也對布里頓有興趣。不過由於布里頓生涯已經賺了將近9000萬美元，他有餘裕可以等待對他來說最好的合約，海曼透露他會傾向與有競爭季後賽機會的強隊簽約。

《MLBTR》提到，釀酒人在牛棚當中僅有邁納（Hoby Milner）一名左投，上個賽季他表現出色，64.2局防禦率3.76，本季出賽5局沒有失分。不過若釀酒人想要增加一名後援左投的話，布里頓是合理的人選。

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