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中職》日職名教練玉木朋孝有多嚴？ 林靖凱：心臟要很大顆

2023/04/14 20:04

林靖凱。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕日職知名守備教練玉木朋孝今年加入統一獅，獅隊整體守備有變好趨勢，特別是林靖凱，在游擊區的傳球變得更穩，只是玉木相當嚴格，他認為林靖凱是有增加使用的腳步意識，「但我覺得還不夠。」

林靖凱之前是二壘手，起初腳步運用跟游擊很不同，玉木說，二壘傳球距離比較近，就算不用腳也能傳到，但游擊很遠，不用腳步帶動傳球會很辛苦，「日本內野手都是用腳步接球，用腳步傳球。」

玉木朋孝指出，練習時就一直提醒林靖凱，要用腳，腳要動起來，「我想多少應該有點意識存在，但還沒有達到我要的感覺。」

有獅隊教練透露，玉木朋孝來獅隊後，練習量提升了一倍，不只如此，練習時嚴格要求移動距離固定，不能因為累了，導致移動的距離縮短，藉此鍛鍊腳力，避免比賽中因疲累讓腳使不上力，出現多等一個彈跳的情形。

然而，玉木朋孝卻說，「訓練量的部分，跟我過去在廣島隊執教時期，只有3分之1的量而已。」

林靖凱坦言，在玉木朋孝的指導下，心臟要很強大，「有些教練可能會用鼓勵的方式，像是說『你要用什麼方式比較好喔』，但玉木教練是有點責備的感覺，直接說要怎麼做。這是為了告訴我們，對自己要有責任感。」

從開季至今，幾乎沒人聽過玉木朋孝接受媒體採訪時公開誇獎球員，這是他從日職時代就有的風格。對此，林靖凱表示，偶爾有好表現時，玉木教練確實不會直接稱讚，「當他不講話，或是點頭，那是代表很好的意思。」

玉木朋孝來台灣前，對2013年經典賽台灣隊對上日本隊的比賽印象很深刻，「真的是打了一場好比賽。」今年加盟統一獅，他認為選手對職業的意識可以更好，像是練習量、想法和態度等等，在球場上能有更多思考。

對於許多懷抱旅日夢的中職選手，玉木朋孝認為真的要很努力，「如果不是在當地念高校，透過選秀加入日職，可能不會了解日本高校選手有多拚。」他說，日本球員對棒球的努力、動機和上進心真的非常驚人，「就算是這樣，還是有很多人只能蹲二軍，水準就是如此。」

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