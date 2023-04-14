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全中運》聖火傳遞今抵安平 黃偉哲勉勵選手爭取榮耀

2023/04/14 19:00

2023全國中等學校運動會聖火傳遞，今日抵達台南安平古堡，舉行接棒儀式。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2023全國中等學校運動會聖火傳遞，今（14）日抵達台南安平古堡，由永康復興國小的荷花龍表演熱鬧迎接，並由市長黃偉哲帶領金城國中田徑隊組成的台南市聖火隊，從新竹縣政府李國祿參議手中接過聖火，象徵運動家精神傳承。

黃偉哲表示，全中運是培育優秀運動選手的搖籃，舉辦全中運是體育界的一大盛事，這次特別選在具有台南特色的古蹟安平古堡舉行致敬儀式，期待台南小將秉持「更快、更高、更強、更團結」精神，在全中運奪下好成績，為自己寫下青春的閃耀篇章，也為台南爭光。

聖火傳遞由6位金城國中田徑隊選手擔任副火手角色，其中吳宏侖選手在今年台南市中等學校運動會400公尺跨欄項目中破大會紀錄，金城國中也在2022年全國中等學校田徑錦標賽國男組4*400公尺接力中獲得第2名佳績。6位優秀的田徑接力好手擔任這次全中運聖火傳遞的副火手，也象徵著運動員傳承的精神。

南市體育局長陳良乾表示，台南近年在國內外各項運動賽事表現都相當優異，2022年全中運總共榮獲41面金牌、39面銀牌、42面銅牌，總計122面獎牌，較前一年度增加了21面獎牌，金牌數及總獎牌數也雙雙創下縣市合併以來最佳紀錄。

全中運之後，緊接著10月21日至26日將由台南市主辦全國運動會，同時也是2024年巴黎奧運會的前哨站，屆時將會有超過1萬名優秀選手來台南角逐金牌。

台南市聖火隊由金城國中田徑隊組成，繼續接棒開跑。（台南市府提供）

2023全國中等學校運動會聖火傳遞，今日抵達台南安平古堡，由台南市長黃偉哲（左）從新竹縣政府參議李國祿（右）手中接過聖火。（台南市府提供）

2023全國中等學校運動會聖火傳遞，今日抵達台南安平古堡，永康復興國小荷花龍熱鬧表演迎接。（台南市府提供）

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