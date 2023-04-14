WTT新鄉冠軍賽》 林昀儒左手不適敗給中國梁靖崑 3連勝中斷無緣決賽

林昀儒左手不適仍苦戰至最後吞敗。（圖片取自推特）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕WTT新鄉冠軍賽男單4強戰，我國「沉默殺手」林昀儒招牌「反手擰」受到傷勢影響未能發揮，苦戰 1小時16分鐘，局數2：4不敵世界排名第7的中國地主名將梁靖崑，3連勝中斷也在4強止步。

這項總獎金80萬美元（約2458萬台幣）的頂尖男、女單打賽事， 正在河南新鄉市平原體育中心進行，4強改採7局4勝制，即先贏4局者勝出。目前世界排名第10的林昀儒，過去與梁靖崑對戰1場，2018年奧地利公開賽以局數2 ：4落敗；如今「小林同學」實力更上層樓，打出技術全面、進攻迅猛特點，尤其16強淘汰兩屆奧運奪金的中國名將馬龍，更讓21歲的他信心大增，可惜準決賽從局數0：２追平左手不適，遭到近況甚佳的梁靖崑猛攻壓制，未能甜蜜復仇，也無緣決賽門票。

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林昀儒熱機稍慢，開賽意外連掉9分，儘管一口氣搶回4分，首局仍以5 ：11讓出。次局林昀儒回穩，追成6 ：6又被梁靖崑拉開，9：11錯失扳平。第3局林昀儒重整旗鼓，4 ：4發動7 ：1攻勢，11 ：5開張。韌性十足的台將乘勝追擊，4 ：1擴大領先，雖然局末陷入亂流，10 ：9暫停治療持拍左手，硬是擋住梁靖崑反撲，14：12再下一城扳平。

第5局雙方拉鋸，林昀儒錯失開局領先，仍被梁靖崑超前， 8 ：11丟掉。無路可退第 6局，林昀儒苦苦追趕，最終４：11落敗。至於另組男單準決賽，則由中國世界球王樊振東對決南韓林鐘勳，勝者將與率先晉級的梁靖崑爭奪冠軍。

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