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PLG》林書豪砍29分準大三元！鋼鐵人力退領航猿豪取5連勝

2023/04/14 21:35

林書豪。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕近期氣勢如虹的高雄鋼鐵人今作客桃園領航猿，洋將鐵米繳29分、16籃板，加上林書豪進帳29分、8籃板、10助攻準大三元，終場以101：93豪取5連勝。

開賽兩隊你來我往，首節打完領航猿僅以1分領先。鋼鐵人次節由林書豪、溫德帶起球隊攻勢，拉出一波8：0攻勢超車，隨後領航猿連續三分彈反擊，雙方展開拉鋸，半場打完鋼鐵人以53：52領先。

鋼鐵人鐵米在上半場進帳最高17分、10籃板，林書豪16分次之，呂政儒投進2顆三分球進帳10分；領航猿方面，沃許本15分為全隊最高，艾爾斯13分次之。

領航猿在第3節進攻多點開花，艾爾斯、黃泓瀚三分球助隊擴大領先，反倒是鋼鐵人這節外線失準，加上林書豪兩度進攻犯規，一度影響球隊士氣，而身背5犯的他只能先退場休息，前3節結束領航猿以7分領先。

決勝節，鋼鐵人仍一路緊追，林書豪、張傑瑋接連命中三分球扳平戰局後再率隊超前，但領航猿迅速還以顏色，戰況再度陷入膠著。終場前2分51秒時，呂政儒飆進三分球帶起球隊氣勢，加上林書豪抄截後助攻陳又瑋拿下兩分，鋼鐵人取得4分領先。

林書豪。（記者塗建榮攝）

終場前1分鐘，鋼鐵人溫德一記扣籃讓全場球迷陷入瘋狂，持續擴大領先，穩穩把這一勝收進口袋。

鋼鐵人鐵米進帳29分、16籃板，林書豪砍下29分、8籃板、10助攻準大三元，呂政儒飆進4顆三分球，挹注16分。領航猿方面，沃許本25分、10籃板，艾爾斯23分次之。

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