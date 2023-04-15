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CBA》中國季後賽打假球？球迷狂罵、籃協表態徹查

2023/04/15 07:21

上海久事男籃。（取自網路）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕CBA2022-23賽季季後賽，上海久事男籃昨晚神奇大逆轉蘇州肯帝亞，引發假球質疑繼續發酵，不但媒體、球迷罵聲四起，連中國籃協和CBA公司都連夜發聲，雙雙表態將徹查滅火。

據《網易體育》等中媒報導，本季戰績第 5的上海，面對第 12的蘇州，先前才傳出放水風波，使得雙方 1勝1負戰平，此役蘇州險些「下剋上 」，被逼入絕境的上海不到50秒內轟出10 ：0，終以108 ：104翻盤，而蘇州連續4次失誤，總教練李楠完全不喊暫停，離譜帶兵更引發眾怒，上海男籃晉級 8強後，「假球 」兩個字一度衝上熱搜榜首。

中國籃協在各方壓力下，凌晨於微博發文：「已責成中籃聯體育有限公司（CBA公司）就本場比賽情況展開調查，並要求兩家俱樂部書面報告比賽情況。中國籃協和中籃聯公司將就比賽相關情況展開全面調查，待後續取得調查結果後，將及時予以公佈。一經查實比賽中存在違規情況，中國籃協和中籃聯公司將依照聯賽相關管理制度，進行嚴肅處理，絕不姑息。中國籃協和中籃聯公司堅決捍衛聯賽的嚴肅性、公平性，所有參與者維護聯賽賽風賽紀和品牌形象也責無旁貸。」

CBA公司跟進發聲：「 一貫堅決捍衛CBA聯賽的嚴肅性、公平性，所有參與者對於維護聯賽賽風賽紀和品牌形象也責無旁貸。對於違規違紀現象，中籃聯公司將依照聯賽相關管理制度進行嚴肅處理，絕不姑息。」

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