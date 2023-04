NBA》組雙星失敗的獨行俠為首輪籤擺爛輸球 聯盟開罰2300萬！

獨行俠隊。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠從季末倒數第二場比賽「開躺」,最後連輸公牛和馬刺,無緣季後賽。NBA聯盟對此調查後,今天開罰獨行俠球團75萬美元(約新台幣2304萬元),更直言獨行球隊的行為讓球迷和聯盟失望。

獨行俠在例行賽倒數第二場面對公牛之戰,讓球星厄文(Kyrie Irving)、後衛小哈達威(Tim Hardaway Jr.),以及前鋒J.格林(Josh Green)、C.伍德(Christian Wood)、中鋒克勒貝爾(Maxi Kleber)等人休兵,當家球星東契奇(Luka Doncic)只打滿第一節12分鐘後就休息。獨行俠該場比賽最後以112比115輸球。

NBA聯盟宣布,認定獨行俠違反NBA球員的休息政策,並透過行動和公開聲明顯示了該球隊想輸球的願望,以提高獲得首輪選秀籤的機會。

「達拉斯獨行俠決定限制關鍵球員參加上週五和芝加哥公牛隊的比賽,這損害我們這項運動的完整性。」NBA執行副總裁兼籃球運營主管杜馬斯(Joe Dumars)發聲明說,「獨行俠的行為讓我們的球迷和聯盟失望了。」

去年闖進西部決賽的獨行俠,在今年季中交易找來厄文,和東契奇組雙星陣容,卻未打出好表現,獨行俠最後以38勝44敗、排西部第11名作收。

