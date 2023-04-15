NBA》組雙星失敗的獨行俠為首輪籤擺爛輸球 聯盟開罰2300萬！

獨行俠隊。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠從季末倒數第二場比賽「開躺」，最後連輸公牛和馬刺，無緣季後賽。NBA聯盟對此調查後，今天開罰獨行俠球團75萬美元（約新台幣2304萬元），更直言獨行球隊的行為讓球迷和聯盟失望。

獨行俠在例行賽倒數第二場面對公牛之戰，讓球星厄文（Kyrie Irving）、後衛小哈達威（Tim Hardaway Jr.），以及前鋒J.格林（Josh Green）、C.伍德（Christian Wood）、中鋒克勒貝爾（Maxi Kleber）等人休兵，當家球星東契奇（Luka Doncic）只打滿第一節12分鐘後就休息。獨行俠該場比賽最後以112比115輸球。

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NBA聯盟宣布，認定獨行俠違反NBA球員的休息政策，並透過行動和公開聲明顯示了該球隊想輸球的願望，以提高獲得首輪選秀籤的機會。

「達拉斯獨行俠決定限制關鍵球員參加上週五和芝加哥公牛隊的比賽，這損害我們這項運動的完整性。」NBA執行副總裁兼籃球運營主管杜馬斯（Joe Dumars）發聲明說，「獨行俠的行為讓我們的球迷和聯盟失望了。」

去年闖進西部決賽的獨行俠，在今年季中交易找來厄文，和東契奇組雙星陣容，卻未打出好表現，獨行俠最後以38勝44敗、排西部第11名作收。

The Mavericks have been fined $750,000 as a result of the NBA’s investigation. https://t.co/Opx1QGFSEf — Tim MacMahon （@espn_macmahon） April 14, 2023

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