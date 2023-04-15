日職》對巨人失望？洋砲二軍打擊率1成88仍升一軍 傳球員想「賣我」

巨人監督原辰德（中）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕傳統豪門球隊讀賣巨人近況低迷，開季戰績4勝9敗居中央聯盟墊底，這是巨人軍相隔1770天再度跌至央聯墊底的位置，同時這也是監督原辰德執掌巨人隊兵符後，相隔11年再度墊底。日媒《日刊現代》報導，傳出有巨人年輕球員想「賣我」，透過轉隊增加上場機會。

巨人隊季前網羅39歲老將松田宣浩，他開季9打數僅敲1安，昨天被降至二軍，巨人隊因此拉上洋砲沃克（Adam Walker），雖然他去年有著單季23轟的好表現，但沃克今年在二軍僅交出1轟、2打點，打擊率1成88的成績，仍獲得升一軍的機會，引起部分巨人球迷的不解，直言：「二軍打擊率只有1成多，搞不懂這是什麼調度」、「讓狀況差的選手，取代狀況同樣差的球員，真搞不懂是什麼回事。」

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《日刊現代》指出，巨人內野手秋廣優人昨天在二軍單場敲出4安、貢獻2打點，目前本季在二軍的打擊率高達3成75，有1轟、8分打點，近期連10場敲安。部分巨人球迷希望能多啟用年輕好手，但巨人隊仍選這位打擊率不到兩成的洋將沃克升一軍。

一名巨人OB就指出，像是養樂多隊的左投田口麗斗，曾轉戰日本火腿、目前待在橫濱DeNA的大田泰示，以及轉戰日本火腿的捕手宇佐見真吾，都在新天地有好表現，「巨人優先考慮的是洋將和資深選手，二軍選手即使打出成績，也很難升上一軍，據傳有好幾名選手直接提出希望被交易。」

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