MLB》張育成挨球吻、策動兩次雙殺 紅襪靠天使3失誤逆轉贏球

RENDOHNO RED SOX TIE IT pic.twitter.com/49sKqReEi7 — Mr Matthew CFB （@MrMatthewCFB） April 15, 2023

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊台灣好手張育成今天獲得先發機會，擔任游擊手，3打數沒有敲安，靠1次對手失誤、以及挨觸身球上壘，本季首安尚未開張。紅襪隊靠著天使團隊發生3次守備失誤，最後以5比3逆轉贏球。

張育成首打席被天使投手山度瓦（Patrick Sandoval）三振，紅襪隊4局下2出局攻占一、二壘，張育成敲三壘方向滾地球，天使三壘手倫登（Anthony Rendon）傳一壘卻發生暴傳，讓紅襪跑回1分，追成2比2平手，張育成也上到二壘，原本的一壘跑者王康納（​Connor Wong）也上到三壘，但紅襪隊在該局後續沒有攻勢。

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紅襪台灣好手張育成。（法新社）

紅襪強打德弗斯（Rafael Devers）在第5局貢獻一發陽春砲，幫助紅襪以3比2超前比數。

張育成在第6局挨觸身球上壘，該局倫登再度發生傳球失誤、以及天使大物捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）發生捕逸，讓張育成回來得分。紅襪隊該局靠天使單局2次觸身球、1保送，以及對手2次守備失誤，在沒有敲安的情況下得到3分。7局下紅襪1出局攻占一、二壘，張育成擊出雙殺打，未能延續球隊攻勢。

總計張育成3打數沒有敲安，跑回1分，另挨1次觸身球，開季前16打數仍未敲安，打擊率仍是「0」。張育成在游擊守備上則是策動兩次雙殺。

天使隊日籍球星大谷翔平今天4打數敲1安，吞2次三振，跑回1分，賽後打擊率為0.295。天使團隊出現11支安打，但團隊出現3次守備失誤，倫登一人就有兩次傳球失誤；紅襪團隊打線則是5安拿5分。

紅襪隊溫考斯基（Josh Winckowski）後援3局失1分，收今年首勝。終結者簡森（Kenley Jansen）1局3K無失分，摘本季第3次救援成功；天使投手赫爾格特（Jimmy Herget）1局失1分，吞本季第2敗。

天使球星大谷翔平。（法新社）

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