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NBA》J.巴特勒、斯特魯斯各砍31分助熱火進季後賽 將對決龍頭公鹿

2023/04/15 09:54

熱火J.巴特勒。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕NBA附加賽，熱火今天靠著後衛斯特魯斯（Max Strus）、「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）各攻下31分，幫助熱火以102比91逆轉擊敗公牛，熱火將在季後賽首輪碰上東部第一的公鹿。

上半場熱火隊靠著斯特魯斯（Max Strus）得到23分，幫助熱火半場打完以49比44領先；易籃後，熱火隊在第三節進攻降溫，單節只拿18分，而公牛單節得到24分，三節打完熱火以67比68落後。

末節公牛隊在剩下7分12秒時一度領先6分，J.巴特勒這時跳出，單節進帳13分，加上公牛隊最後3分鐘進攻熄火，只靠罰球拿到1分，熱火最後打出15比1攻勢，收下勝利，挺進季後賽。

熱火J.巴特勒。（今日美國）

J.巴特勒全場24投11中，外加10罰9中，得到31分。而斯特魯斯三分球12投7中，全場也貢獻31分。「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）貢獻12分、7助攻。長人艾德巴約（Bam Adebayo）拿到8分、狂抓17顆籃板。

公牛以德羅森（DeMar DeRozan）26分最佳，卡盧索（Alex Caruso）16分，拉文（Zach LaVine）15分，中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）12分9籃板，懷特（Coby White）替補出發拿14分。

熱火斯特魯斯。（法新社）

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