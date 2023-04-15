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藍智庫：體育經費只有表面好看，本質虛胖

2023/04/15 09:23

陳學聖。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今日指出，2016年蔡英文總統競選連任時承諾，8年後國家體育經費要倍增到160億元，雖然近年來經費大幅增加至近140億元，事實上，屬應常態性編列的公務預算占比卻明顯減少，根本只是表面好看，本質虛胖。

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖指出，從2010年運動發展基金開始作為國家體育經費迄2017年，國家體育經費約在57億至83億元之間，其中公務預算介於40億元至60億之間，占國家體育經費的百分比約51%至77%，符合預算結構，但自從2018年以來，國家體育經費雖然大幅攀升至120億至137億之間，表面上要達成倍增目標，但公務預算卻不增反減，各年度占國家體育經費的百分僅有3至4成左右，似乎不合乎預算結構，而且國家體育經費即使增加近130億元，卻連中央政府總預算的1%都不到。

陳學聖表示，2018年至2023年的國家體育經費驟增原因，除了包含公務預算、運動發展基金以外，還加計前瞻基礎建設特別預算，才讓經費暴增至逾百億，其中運動發展基金加上特別預算兩項經費合計約76億至93億之間，占國家體育經費6成至7成，公務預算占比反而大幅減少。

他認為，若將前瞻基礎建設特別預算、運動發展基金都算進體育經費倍增目標中，不免被質疑是虛胖的經費，不利於需要長期穩定的體育發展，因為運動發展基金雖然被喻為體育署的小金庫，但並非穩定收入，是靠運動彩券的盈餘挹注，難免會受到投注金額影響，至於特別預算更是屬於短命型的經費，可能幾年過後就不再續編。

陳學聖說，公務預算不能低於基金預算，預算結構才不會扭曲，結構才會穩定，國家重要且長期或需常態性編列經費的施政計畫，應編列於單位公務預算中，避免經費斷炊，至於非長期或一次性的計畫，則可考慮編列於運動發展基金來執行。

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