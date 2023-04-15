晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基3轟無用、牛棚放火失守 雙城柯瑞亞3打點助隊逆轉

2023/04/15 11:11

〔體育中心／綜合報導〕洋基大物游擊沃爾普（Anthony Volpe）今天擊出生涯大聯盟首轟，條紋軍團隊共敲3轟都是陽春砲，但牛棚在第8局放火，雙城強打柯瑞亞（Carlos Correa）擊出逆轉二壘安、全場貢獻3打點，讓洋基終場以3比4輸球。

洋基首局靠沃爾普、賈吉（Aaron Judge）的陽春砲先拿2分，柯瑞亞在第6局回敬陽春彈，而洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）在6局下開轟，幫助洋基取得3比1領先。

雙城柯瑞亞。（今日美國）

雙城隊第7局靠加利克（Kyle Garlick）的陽春砲追至1分差，第8局洋基終結者霍姆斯（Clay Holmes）提前登板後援，卻被柯瑞亞擊出帶有2分打點的二壘安打，雙城逆轉戰局，最後洋基吞下2連敗。

洋基左投柯提斯（Nestor Cortes）主投7局失2分無關勝敗，霍姆斯後援1局被敲2安、投出1次保送，失掉2分，吞下本季首敗。洋基隊輸球後，戰績8勝4敗暫居美聯東區第四。

雙城先發投手瓦蘭（Louie Varland）6局失3分無關勝敗，帕岡（Emilio Pagan）後援1局無失分摘今年首勝，終結者杜蘭（Jhoan Duran）投1局無失分，收下今年第4次救援成功。雙城隊贏球後，戰績10勝4敗獨居美聯中區龍頭。

洋基大物游擊沃爾普敲生涯首轟。（美聯社）

雙城柯瑞亞。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。