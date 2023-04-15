MLB》洋基3轟無用、牛棚放火失守 雙城柯瑞亞3打點助隊逆轉

It's a 3-RBI day for Carlos Correa as the @Twins grab the lead in the Bronx. pic.twitter.com/D9TUACYrPv — MLB （@MLB） April 15, 2023

〔體育中心／綜合報導〕洋基大物游擊沃爾普（Anthony Volpe）今天擊出生涯大聯盟首轟，條紋軍團隊共敲3轟都是陽春砲，但牛棚在第8局放火，雙城強打柯瑞亞（Carlos Correa）擊出逆轉二壘安、全場貢獻3打點，讓洋基終場以3比4輸球。

洋基首局靠沃爾普、賈吉（Aaron Judge）的陽春砲先拿2分，柯瑞亞在第6局回敬陽春彈，而洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）在6局下開轟，幫助洋基取得3比1領先。

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雙城柯瑞亞。（今日美國）

雙城隊第7局靠加利克（Kyle Garlick）的陽春砲追至1分差，第8局洋基終結者霍姆斯（Clay Holmes）提前登板後援，卻被柯瑞亞擊出帶有2分打點的二壘安打，雙城逆轉戰局，最後洋基吞下2連敗。

洋基左投柯提斯（Nestor Cortes）主投7局失2分無關勝敗，霍姆斯後援1局被敲2安、投出1次保送，失掉2分，吞下本季首敗。洋基隊輸球後，戰績8勝4敗暫居美聯東區第四。

雙城先發投手瓦蘭（Louie Varland）6局失3分無關勝敗，帕岡（Emilio Pagan）後援1局無失分摘今年首勝，終結者杜蘭（Jhoan Duran）投1局無失分，收下今年第4次救援成功。雙城隊贏球後，戰績10勝4敗獨居美聯中區龍頭。

洋基大物游擊沃爾普敲生涯首轟。（美聯社）

雙城柯瑞亞。（法新社）

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