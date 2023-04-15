MLB》開季13連勝的光芒踢鐵板 保送和守備失誤釀禍、吞本季首敗

光芒投手普奇不穩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕開季13連勝的光芒隊今天踢到鐵板，投手群共出現7次保送，加上光芒二壘手洛爾（Brandon Lowe）發生要命失誤，讓藍鳥在第5局攻下4分大局，最後光芒以3比6輸球，吞下本季首敗。

光芒投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）開賽不穩，首局被藍鳥強打史普林格（George Springer）擊出陽春砲，第2局被小畢歇特（Bo Bichette）敲二壘安再失1分。光芒隊在第4局靠萊利（Luke Raley）適時安追回1分。

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拉斯穆森在第5局遇到亂流，連續被敲2安、投出1次保送，讓對手攻佔滿壘。拉斯穆森三振查普曼（Matt Chapman）後退場，光芒換普奇（Colin Poche）後援，他一上場連投2次保送讓對手攻回2分，接著藍鳥捕手簡森（Danny Jansen）敲游擊滾方向地球，光芒游擊手法蘭柯（Wander Franco）傳二壘，但洛爾卻發生接球失誤，讓球隊再失2分，藍鳥這局攻進4分，讓光芒陷入1比6落後。

藍鳥擊敗光芒。（法新社）

光芒雖然在第7局靠J.洛爾（Josh Lowe）、貝森寇特（Christian Bethancourt）的陽春砲追回2分，最後仍以3比6輸球，吞下今年首敗。

拉斯穆森僅投4.1局失5分，吞本季首敗，防禦率從「0」增至2.60；藍鳥先發貝里歐斯（Jose Berrios）5局失1分收本季首勝。

光芒開季13戰全勝創隊史最長連勝紀錄，成為自1884年聖路易逃亡黑奴隊、1982年亞特蘭大勇士、1987年密爾瓦基釀酒人後，史上第4支開季13連勝的球隊。如今輸球後，讓光芒無緣締造1900年後最長開季連勝紀錄。

光芒先發投手拉斯穆森。（今日美國）

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