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電競》「新北電競爭霸戰｣ 熱血開賽 總獎金高達15萬元 歡迎高手報名

2023/04/15 11:14

新北市政府率先成立電競基地，辦理電競活動及賽事，帶動產業發展。（新北市經發局提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市經濟發展局將推出年度火熱賽事「2023新北電競爭霸戰」，以熱門遊戲《傳說對決》和《聯盟戰棋》作為賽事項目，總獎金高達15萬元，歡迎年滿15歲以上各路挑戰者報名參賽，線下總決賽於5月6日至7日在新北電競基地登場，職業電競戰隊「Deep Cross Gaming」也將作為本次活動大使現身，與新北市一起力挺年輕人追逐電競夢想。

經發局長何怡明表示，電競已被國際視為體育賽事項目之一，今年6月在新加坡舉辦的首屆奧運電競錦標賽，即列入9項運動相關電競遊戲作為比賽項目，新北市政府積極推動電競產業發展，更領先全國政府創立第一個電競基地，藉由辦理電競活動及賽事，帶動產業資源串聯，今年度與職業電競戰隊「Deep Cross Gaming」（DCG）合作，預期將吸引更多年輕族群關注市府電競活動，推動新北電競基地品牌持續向上發展。

經發局提醒，「新北電競爭霸戰」已開放報名，並將於5月6日至7日在電競基地舉辦線下總決賽，當天除了DCG職業電競選手現身支持，基地合作夥伴之一「宏碁」也將在比賽會場規劃虛擬運動區，進駐虛擬賽車、虛擬自行車等超炫體感設備，現場還有VR虛擬實境以及體感遊戲等為期2週（5月6日至19日）限定期間快閃體驗。

5月6日決賽首日更將舉辦「電競小學堂」有獎徵答，開放現場民眾參加，參與者皆有機會獲得精美小禮物1份，歡迎踴躍報名參賽（傳說對決報名網址：https://reurl.cc/EGLW1n；聯盟戰棋報名網址：https://reurl.cc/1e7MG9），一起瘋電競，更多電競活動訊息歡迎上新北電競基地粉絲團查詢（網址：https://www.facebook.com/ntpcesportsbase）。#

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