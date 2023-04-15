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中職》李多慧熱潮讓「本質迷」不開心？粉專曝南韓經紀人親自發聲了

2023/04/15 11:56

李多慧（左）與伊伊開心互動。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓啦啦隊女神李多慧跨海加盟樂天女孩，昨天在對上味全龍的賽事獻出在台灣應援首秀，有臉書粉專分享昨晚現場照片，只見三壘測觀眾席人山人海，大家全舉著手機狂拍啦啦隊，場面壯觀，只是也引發真心想看棒球的「本質球迷」不開心。

李多慧吸引壯觀人潮。（取自臉書）

李多慧昨天來台首次應援，一舉一動都受到矚目，賽前球團為她舉辦的媒體見面會，吸引超過20家媒體前來採訪，昨日的觀眾人數則吸引7651人進場，球迷們擠在三壘測狂拍李多慧。

不過臉書粉專「啊翰看球趣」今天就透露：「大家想看多慧在球場久一點就乖一點，看到網路已經有抱怨的聲音，走道秩序非常糟糕，嚴重影響其他球迷的看球體驗。」

「韓國官方後援會的經紀人甚至更直接點名，直指李多慧的粉絲常常為了拍照跑到走道上，妨礙到真心想為球員加油的球迷。」

他並補充：「今天降雨機率高，看看桃園球場會不會放棄比賽還是想辦法開打，突破今年主場人數最高的紀錄。」

下方球迷則留言：「現在想好好看球真難！」「想看球的真的不能買熱區附近」「不是啊⋯樂天球團不就是希望這樣嗎？看看我爪昨天的進場人數輸給樂天，就知道李多慧多麼成功！」「球團應該不會理本質迷啦 畢竟現在各個球團都是靠啦啦隊在賺門票收入的 哪敢得罪財神爺」「我覺得球員也要檢討，表現的精彩球迷自然會看，你表現的不怎麼樣，人家當然看李多慧」。

李多慧引發本質迷不滿。（取自臉書）

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