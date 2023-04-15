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全中運聖火今抵屏東 屏縣選手已奪2金3銀3銅

2023/04/15 12:19

全中運聖火今天上午抵達屏東縣。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2023年全國中等學校運動會本月（4月）22日至27日在新竹縣舉行，大會聖火今天（15日）上午抵達屏東縣政府，由屏東縣政府秘書長邱黃肇崇代表接下聖火，展現對全中運的重視，也期許屏東代表隊選手，能在賽場上充分發揮，爭取更好成績。

今年全中運聖火於3月29日於新竹縣引燃，從離島出發，以逆時鐘方向環全台，這次聖火傳遞途中，特別挑戰台灣極東的三貂角燈塔、極北的富貴角燈塔、極西的國聖港燈塔、極南的鵝鑾鼻燈塔與極高的武嶺等5大極點，凸顯全中運勇於突破、積極向上的運動員精神，最終將於4月21日返回新竹縣體育場。

屏東縣政府聖火致敬儀式今天首先由崇蘭國小跆拳道隊的表演「火力全開」揭開序幕，象徵屏東代表隊無畏無懼、突破自我的決心，隨後大會聖火隊抵達會場，向屏東縣政府致敬，聖火主火由屏東縣政府秘書長邱黃肇崇代表接下，副火則由屏縣甫獲全中運獎牌的跆拳道選手接下火炬，在象徵著和平、光明、團結的聖火意象中，完成屏東縣聖火的傳遞。

邱黃肇崇表示，此次全中運，屏東代表隊共派出547名選手參加19項參賽項目，截至目前為止，已獲得2金3銀3銅的成績，大同高中的競技體操，更達成四連霸成就，期勉選手持續拚戰、發揮潛能，相信今年能突破以往，再創巔峰。

屏東縣政府表示，屏縣積極推動各項體育政策，執行三級五區2.0體育人才培育制度，除啟動「運動科學輔助菁英選手計畫」，更積極爭取預算，增加選手的參賽補助經費，並提供全中運獲獎選手非六都以外的獎勵創舉「全中運前3名選手營養補助金」，凡獲全中運前3名，每人每個月就會有1千5百元到5千元不等的營養金，讓選手於就學期間能夠安心訓練，安心比賽。

全中運聖火傳遞今天抵達屏東，縣府及選手熱烈歡迎。（記者羅欣貞攝）

全中運聖火傳遞抵達屏東縣。（記者羅欣貞攝）

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