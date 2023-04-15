中職》大谷翔平等級的謙虛 福來喜見人就稱呼「前輩」

中信兄弟福來喜。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟福來喜雙擁2013年經典賽、2015年世界大賽冠軍戒指，來中職後也稱霸捕手獎項寫歷史，生涯有數不盡的榮耀在身。然而，「阿福」待人始終虛懷若谷，見人就開口「先輩（senpai，前輩）」，連看見媒體也如此敬稱，令人受寵若驚。

明明是已在大聯盟和多明尼加打滾多年的沙場老將，今年也邁向中職第2個球季，33歲於中信隊內也是資深等級，福來喜依然自認，自己的程度是個「小baby」。

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「阿福」說，在台灣遇到的每個人都對他很尊敬，「一開始我不太了解台灣文化，但大家都我很好。雖然今年是我在台灣的第2季，程度還是個小baby而已。」

當他在美國或多明尼加打球時，不像亞洲職棒國家一樣有「前輩」的尊稱，但阿福說，年輕選手會記在腦中，都知道要尊敬資深球員，「只是不會有特別的稱呼。」

過去外籍捕手生存不易，現代中職洋投當道，困難度更高，福來喜去年也曾在二軍苦蹲3個月，一度面臨淘汰，如今蹲捕78場已超越神真水的71場，成為史上最長壽的洋捕，更別說以捕手身份敲出的安打、打點和全壘打產量，都已稱霸中職所有洋捕。

今年福來喜找回「洋砲」本色，長打率高達0.471，全隊僅次於岳東華。上季，阿福從未砲轟洋投，甚至從未在洲際球場開轟，今年2轟都在自家主場，且是棒打2大王牌洋投鋼龍、布雷克。阿福笑說，「人生都會有這種巧合。」

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